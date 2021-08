OL : Grosse inquiétude de Peter Bosz avant d’affronter Brest

Publié par ALEXIS le 03 août 2021 à 17:55

L’ OL a bouclé la série de ses matchs amicaux par une lourde défaite (3-5) face au FC Porto. Ce qui ne rassure pas Peter Bosz avant la 1ère journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois, le dimanche 8 août.

OL : Peter Bosz, « cela va être un peu long »

Nommé entraîneur de l’ OL le 29 mai 2021, pour succéder à Rudi Garcia, Peter Bosz a eu le temps nécessaire pour bien connaître les joueurs de son équipe et préparer la nouvelle saison 2021-2022. L’Olympique Lyonnais a démarré sa préparation estivale le 1er juillet 2021. Après un mois, le nouveau coach des Gones a fait le point sur la forme de son équipe. Et ses attentes ne sont pas encore satisfaisantes. Il prévient même que cela va prendre du temps.

« Je comprends bien que ce que je demande n’est pas facile, car le jeu offensif est difficile. […] Je comprends bien que cela va être un peu long », a-t-il avoué dans des propos confiés à l’AFP. C’est pourtant déjà le début de la Ligue 1 ce week-end. À cette occasion, l’ OL reçoit le Stade Brestois au Groupama Stadium, dimanche (17h).

Lyon en quête d'un « jeu offensif et attractif »

À cinq jours de ce premier rendez-vous, Peter Bosz demande encore un peu plus d’effort à son équipe par rapport aux attentes de Jean-Michel Aulas, patron du président du club rhodanien. « Le président m’a demandé d’avoir un jeu offensif et attractif. Nous travaillons là-dessus et les joueurs doivent suivre et apprendre. Ils essayent et déjà je vois que nous progressons sur le plan physique, car si on joue offensivement, il faut travailler athlétiquement de manière différente, avec des petits sprints et beaucoup d’intensité », a expliqué le technicien néerlandais.