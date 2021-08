ASSE Mercato : Un nouveau prétendant pour Mathieu Debuchy

Publié par Thomas le 06 août 2021 à 18:15

En fin de contrat depuis le début de l’été, l’ancien international tricolore Mathieu Debuchy est libre de s’engager dans un nouveau club, après ne pas avoir prolongé son aventure à l’ ASSE. Après trois belles saisons passées dans la Loire, le latéral droit de 36 ans a reçu des offres de plusieurs clubs en Europe, dont le promu Troyes et deux clubs espagnols. À la recherche d’un nouveau challenge, le joueur se laisse tout l’été pour prendre une décision quant à son avenir. Ne voulant pas raccrocher les crampons de sitôt, Debuchy pourrait faire ses valises en Ligue 2, en direction de Valenciennes. Comme l’annonce la Voix du Nord, le club nordiste aurait formulé une offre au défenseur.

ASSE Mercato : Mathieu Debuchy vers la Ligue 2 ?

Après Loïc Perrin parti de Saint-Etienne l’été dernier, faute de non-prolongation, c’est un autre pilier des Verts qui a vu son aventure se terminer cette saison. Natif du Nord, Mathieu Debuchy voit les prétendants se multiplier pour l’enrôler. Si plusieurs clubs espagnols se montrent très attentifs à la situation de l’ancien Gunners, ce dernier pourrait finalement rester en France et apporter son expérience en deuxième division française. Mathieu Debuchy aurait reçu une proposition de contrat de Valenciennes, 11e la saison passée de Ligue 2 BKT. Le joueur pourrait être tenté pour retourner à ses racines, dans le Nord de la France.

Une grande carrière entamée dans le Nord

Le joueur pourrait boucler une belle carrière en s’engageant à Valenciennes, dans une région où il a grandi et a fait ses classes. Formé au LOSC, Mathieu Debuchy débute dans l’élite en 2003, à tout juste 18 ans. C’est une vraie histoire d’amour qui se crée entre le joueur et son club formateur, puisqu’il restera dix saisons chez les Dogues. Jouissant d’une très belle cote à l’international, Debuchy s’engage en 2013 à Newcastle en Premier League, puis à Arsenal où il sera à l’apogée de sa carrière. En fin de contrat en 2018, il s’engage à l’ ASSE, où il rendra une copie plus que correcte avec 12 buts inscrits.