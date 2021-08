RC Lens Mercato : Officiel, le RCL tient le successeur de Badé

Publié par ALEXIS le 07 août 2021 à 06:15

Une nouvelle arrivée au RC Lens a été officialisée ce vendredi. Comme pressenti, le défenseur Kevin Danso a signé avec le club nordiste. Il vient ainsi remplacer Loïc Badé transféré au Stade Rennais.

Le RC Lens recrute Kevin Danso

Le RC Lens tient le successeur de Loïc Badé au coeur de sa défense. Les Sang et Or ont recruté Kevin Danso, défenseur central du club allemand, FC Augsbourg. « Le mercato lensois s’accélère et prend de l’épaisseur avec la signature d’un nouvel international, l’Autrichien Kevin Danso. Roc défensif de 22 ans aux imposantes mensurations (1,90 m pour 85 kg), le natif de Voitsberg était la priorité absolue du Racing Club », a appris le club nordiste. « Il arrive escorté d’une flatteuse réputation et la ferme intention de confirmer en Ligue 1 le grand potentiel affiché en Allemagne (41 matchs de Bundesliga) et en Premier League (Southampton) notamment », a précisé le RCL dans son communiqué officiel. Rappelons que le RC Lens a recruté Przemyslaw Frankowski, arrière latéral droit polonais, jeudi.

Réactions des dirigeants lensois

Arnaud Pouille, Directeur général du RC Lens, a livré les coulisses de l’arrivée du coéquipier de David Alaba en sélection autrichienne. « Il a fallu s’armer de patience pour conclure l’arrivée de Kevin, un joueur pour lequel l’intérêt réciproque a été instantané, soutenu et constant », a-t-il indiqué. « La difficulté des négociations avec son club révèle toute l’attractivité et le potentiel de ce beau gabarit. […] C’est un plaisir de l’accueillir avant le début du championnat. Un nouvel international nous rejoint, ce qui est une confirmation de l’attractivité du Racing », a justifié le dirigeant des Sang et Or.

D’après Florent Ghisolfi, le profil du joueur de 22 ans a été un des critères décisifs dans le choix des Artésiens. « Kevin Danso était notre priorité absolue. Sa capacité à évoluer en défense centrale comme en milieu récupérateur fait de lui un profil polyvalent avec de fortes aptitudes physiques. […] Nous accueillons un joueur réfléchi et déterminé qui a envie de confirmer les promesses qui ont accompagné sa jeune carrière », a souligné le Coordinateur sportif du club de Ligue 1.