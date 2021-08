Stade Rennais Mercato : Le SRFC fait fuiter une grosse signature !

Publié par Thomas le 13 août 2021 à 11:35

C’est une bombe que vient de lâcher le Stade Rennais sur son site, et nul ne sait si cela relève d’un coup de com' remarquable ou bien d’une réelle bourde. On l'évoquait hier, les dirigeants du SRFC doivent gérer plusieurs dossiers importants avant la fin de l’été, dont certains plus épineux que d’autres. Cependant, en interne et dans la plus grande discrétion, Nicolas Holveck fait tout son possible pour enrôler le milieu de terrain français du RC Fribourg, Baptiste Santamaria. Si l’opération s'annonçait compliquée, les négociations avançaient dans le bon sens, mais rien n’était révélé… jusqu’à aujourd’hui, où le club breton à fait fuiter, par erreur, la fiche du joueur sur son site officiel. De quoi enflammer les supporters rennais, très à l’affût de ce genre de bourde sur les réseaux sociaux.

Stade Rennais Mercato : Le club fait fuiter le transfert de Baptiste Santamaria

On révélait hier que les dirigeants rennais s’activent depuis plusieurs jours en interne pour convaincre le SC Fribourg, de lâcher son milieu de terrain français Baptiste Santamaria. Pièce maîtresse de l’effectif allemand (30 rencontres de Bundesliga disputées cette saison), l’ancien angevin est sous contrat jusqu’en 2024. Si l’opération se déroulait dans le plus grand secret, les supporters bretons, très actifs sur les réseaux sociaux, ont remarqué qu’une nouvelle fiche de joueur avait été ajoutée sur le site du club :

Alors simple hack ou vraie bourde du community manager rennais ?

Santamaria pour compenser un éventuel échec avec Cajuste

Si le dossier Jens Cajuste a toujours été la priorité du Stade Rennais, les récentes tendances ont fait revoir les objectifs du club, notamment avec la forte concurrence de clubs anglais. Le jeune milieu suédois est désormais courtisé par Brentford et Newcastle, qui a fait la plus grosse offre. Les Bretons ne s’avouent néanmoins pas vaincus puisqu’ils s’apprêtent à formuler une quatrième offre.