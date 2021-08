ASSE Mercato : Officiel, Mathieu Debuchy s'engage à Valenciennes !

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 18:15

Parti librement de l’ ASSE, cet été, Mathieu Debuchy rebondit en Ligue 2. Il a été aperçu dans les locaux de Valenciennes FC pour passer la visite médicale, avant de signer son contrat.

Mathieu Debuchy a été laissé libre par l’ ASSE à l’issue de son contrat en juin 2021. Il aurait pu rebondir dans un autre club de Ligue 1, car le promu, l’ES Troyes AC, était intéressé par ses services, après avoir recruté Jessy Moulin, son ex-coéquipier à l’AS Saint-Étienne. D'après les informations de France Bleu, le défenseur de 36 ans a passé sa visite médicale ce vendredi midi au centre d’entraînement de Valenciennes FC. L’ancien capitaine des Verts s'est officiellement engager avec le club de Ligue 2. Il a signé un contrat de 2 ans, plus une année en option, après ses examens médicaux. Il retrouve ainsi le Nord, huit ans après son départ du LOSC, club où il a été formé (1993-2003) et qui a lancé sa longue carrière (2003-2013).

Mathieu Debuchy au VAFC avec son expérience

Mathieu Debuchy débarque en Ligue 2 avec son expérience du haut niveau. Il a joué 306 matchs sous le maillot du LOSC, 97 avec l’ ASSE (janvier 2018 à juin 2021), 46 avec Newcastle United (2013-2014), 30 avec Arsenal (2014-2018), 9 avec les Girondins de Bordeaux (2016 en prêt). Il totalise 326 matchs en Ligue 1, 56 en Premier League, 24 en Ligue des Champions, 19 en Ligue Europa, 27 en coupe de France, 13 en coupe de la Ligue. La saison dernière, Mathieu Debuchy avait disputé 26 matchs en championnat avec l' ASSE et avait été titulaire 25 fois, pour 2 buts inscrits et une passe décisive offerte.