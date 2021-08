Mercato ASSE : Regret de Debuchy après sa signature à VAFC

Publié par ALEXIS le 14 août 2021 à 19:35

Mathieu Debuchy n’a pas été conservé par l’ ASSE à l’issue de son contrat en juin 2021. Il a réussi cependant à rebondir à Valenciennes FC. Dans sa réaction après sa signature en Ligue 2, il regrette le peu d’intérêt des clubs de Ligue 1, alors qu’il estime qu’il pouvait encore rendre des services.

ASSE : Debuchy, « c’est malheureux, car on peut apporter différemment »

Laissé libre par l’ ASSE cet été, Mathieu Debuchy a rebondi à Valenciennes FC en Ligue 2. Dans ses propos confiés à La Voix du Nord, il regrette d’avoir été mis sur la touche au terme de son contrat, alors qu’il aurait pu servir encore autrement. Car, le défenseur assure qu'il n'a jamais été animé par l’idée de prendre sa retraite, pendant ce mercato estival. « À aucun moment je n’ai songé à arrêter ! C’est sûr qu’à 36 ans, on n’a plus trop de valeur marchande pour les clubs. C’est malheureux, car on peut apporter différemment. Sur le terrain et en dehors, avec le groupe », a confié l’ex-arrière latéral droit de l’AS Saint-Étienne.

L'ex-capitaine de Sainté « très heureux » de rebondir à VAFC

Enrôlé par Valenciennes FC pour deux saisons, plus une troisième année en option, Mathieu Debuchy se réjouit de pouvoir poursuivre l’aventure en Ligue 2 après 18 ans au haut niveau. « Je suis très heureux de rejoindre le club, de commencer une nouvelle aventure et de découvrir la Ligue 2. On avait échangé avec le coach auparavant. On s’est aussi longuement entretenu avec le président, la semaine dernière. Et tout ça m’a donné envie de rejoindre le VAFC. Je suis très content », a déclaré l’ancien capitaine de l’ ASSE.

Le natif de Fretin (Nord) a fait savoir qu’il avait des touches avec d’autres clubs, même en dehors de France. « J’avais quelques contacts oui, avec d’autres clubs de Ligue 2. À l’étranger aussi, mais rien de concret », a-t-il révélé. Rappelons que Mathieu Debuchy a joué à l' ASSE entre janvier 2018 et juin 2021 en provenance d'Arsenal, soit trois saisons et demie.