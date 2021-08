ASSE Mercato : Un gros chèque de Naples à l’AS Saint-Étienne ?

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 09:55

La semaine dernière, Zaydou Youssouf, milieu de terrain de l’ ASSE, a dévoilé son désir d’évoluer dans un championnat étranger et particulièrement en Angleterre. Ce lundi, l’intérêt du SSC Naples pour le milieu de terrain est évoqué par Sky Italia. Un gros chèque pour les Verst dans les tuyaux ?

ASSE : Zaydou Youssouf sollicité par le SSC Naples

Crédité d’un bon match avec l’ ASSE, dimanche face au RC Lens (2-2), Zaydou Youssouf va-t-il quitter le club ligérien d’ici le 31 août, date butoir du mercato estival ? Possible, car chacun des joueurs stéphanois est potentiellement sur le marché des transferts. D’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Napoli est séduit par le profil du milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne et veut l’attirer en Campanie. C’est surtout le nouvel entraîneur des Napolitains, Luciano Spalletti, qui réclame Zaydou Youssouf. D’après la source, ce dernier est suivi de près par le technicien italien, lors de son bref passage à la tête de l’encadrement technique de l’AS Rome (2016-2017). Mais si l’on en croit le média, Naples veut le milieu central de l’ ASSE sous la forme d’un prêt. Et le club de Serie aurait transmis une demande aux Stéphanois dans ce sens.

Il faut noter que la direction des Verts a besoin de liquidité pour renflouer ses caisses vides. Elle attend ainsi des clubs courtisans de ses joueurs, le prix qu'il faut pour parler affaires. De ce fait, il est évident que Sainté serait plus favorable à un prêt payant ou avec une option d'achat, qu'à un simple prêt.

Combien vaut le milieu de terrain stéphanois ?

Pour rappel, Zaydou Youssouf est sous contrat avec le club ligérien jusqu’en juin 2023 et vaut 5 M€ sur le marché des transferts à en croire l’estimation de Transfermarkt. L’international Espoir Tricolore (2 sélections) a été formé à Bordeaux et s’est lié à l' ASSE en juillet 2019. Son transfert de chez les Girondins avait été acté à 2 M€. Zaydou Youssouf a porté le maillot des Verts 66 fois, mais a marqué un seul but et offert une passe décisive.