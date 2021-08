AS Monaco Mercato : Un nouveau départ officialisé sur le Rocher !

Publié par Timothée Jean le 19 août 2021 à 19:21

C'est officiel, Benjamin Lecomte ne défendra pas les couleurs de l’AS Monaco cette saison. Le gardien de but monégasque a rejoint l’Atlético Madrid sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Monaco, Benjamin Lecomte quitte temporairement le Rocher. Titulaire indiscutable dans les cages de l’ASM lors des deux dernières années, le portier français a été relégué au banc de touche cette saison depuis l’arrivée de l’ arrivée d'Alexander Nübel en provenance du Bayern Munich.

Déçu de son nouveau statut de remplaçant, le gardien de but a alors décidé de changer d’air en cette fin de mercato. Benjamin Lecomte a été prêté à l'Atlético Madrid pour une saison. Le joueur de 30 ans remplace numériquement Ivo Grbic, parti au Lille OSC. Il sera donc la doublure de Jan Oblak, l'un des meilleurs du monde à son poste. Autant dire que l’ancien Lorientais a très peu de chance d’enchainer des matchs sous ses nouvelles couleurs.

« L’Atlético Madrid et l'AS Monaco ont trouvé un accord pour le prêt de Benjamin Lecomte. Le gardien français (Paris, 26 avril 1991) jouera pour notre club lors de la saison 2021/22 », peut-on lire dans le communiqué du club.

Un choix surprenant

Ce transfert de Benjamin Lecomte à l’Atletico Madrid surprend plus d’un. Surtout quand on sait que l’ancien gardien de but de Montpellier HSC était annoncé ces derniers jours proche du LOSC. Mais c’est le club espagnol qui a raflé la mise à l’issue de plusieurs semaines de négociations.

À l’Atlético Madrid, Benjamin Lecomte va gagner de l’expérience au sein d’un club qui dispute régulièrement la Ligue des Champions et entrainé par l’emblématique Diego Simeone. L’ancien joueur de Montpellier HSC peut également espérer disputer quelques matchs de coupe en Espagne avant son retour à Monaco en juin prochain.