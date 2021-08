LOSC Mercato : Un pilier lillois veut rejoindre Galtier à Nice

Publié par Thomas le 20 août 2021 à 16:15

Auteur d’une saison sensationnelle avec le LOSC la saison passée, couronnée par un titre de champion de France, l’attaquant turc Burak Yilmaz serait dans le viseur de Christophe Galtier nouvel entraîneur de l’OGC Nice. Lors d’une conférence de presse aujourd’hui, l’ancien coach des Verts a révélé avoir eu une conversation avec son ancien joueur et a sous-entendu une possible arrivée au Gym.

LOSC Mercato : Gourvennec proche de perdre Burak Yilmaz

Ce n’est pas le début de saison rêvé pour Jocelyn Gourvennec et ses hommes. Après avoir perdu plusieurs de ses cadres qui avaient contribué au succès lillois la saison passée, les Dogues réalisent un début de saison très décevant en se positionnant à la 18e place de Ligue 1 après deux journées. Pire encore, leur meilleur buteur en 2021, le Turc Burak Yilmaz ferait le forcing auprès de sa direction pour rejoindre son ancien coach, Christophe Galtier, désormais à la tête de l’OGC Nice. Interrogé ce matin en conférence de presse, l’entraîneur des Aiglons a confirmé cet intérêt commun en évoquant même une issue positive au dossier : « J’ai lu beaucoup de choses sur Yilmaz. Quand un bon joueur m’appelle pour me dire qu’il est intéressé pour venir travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne. »

Yilmaz, un élément clef du LOSC

Pour rappel, Yilmaz faisait partie des grands artisans du succès du LOSC en Ligue 1 la saison passée, en inscrivant 16 buts et en délivrant 5 passes décisives en 28 rencontres de championnat. L’attaquant avait connu une blessure au début de l’année 2021 l’éloignant des terrains pendant plusieurs semaines.

L’entraîneur du LOSC s’était entretenu avec Burak Yilmaz il y a quelques jours afin de clarifier sa situation et se montrait confiant quant à l’avenir de son joueur qui est sous contrat jusqu’en 2022 dans le Nord. « J’ai discuté avec lui ce mercredi et il m’a dit qu’il est dans le projet, qu’il se sent bien ici et qu’il veut rester au LOSC. Pour moi c’est un non-sujet. »