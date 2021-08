ASSE Mercato : Mathieu Debuchy planifie son retour à Sainté

Publié par Thomas le 23 août 2021 à 14:05

Arrivé en fin de contrat après trois belles saisons chez les Verts, le latéral droit Mathieu Debuchy s'est engagé il y a peu au VAFC, où il s'est rapproché de ses racines dans le Nord de la France. Si l’ancien international tricolore semble déjà focalisé sur ses nouveaux défis en Ligue 2, il n’a pas hésité à rappeler son attachement pour l’ ASSE et son envie d’y retourner prochainement, dans une interview.

ASSE Mercato : Debuchy souhaite revenir au Chaudron

Auteur de trois saisons très convaincantes dans la Loire, Mathieu Debuchy a récemment fait ses valises à 36 ans, après ne pas avoir été prolongé par la direction stéphanoise. L’ancien international français a souhaité revenir dans le Nord, à Valenciennes, lieu de ses racines, pour parachever une très belle carrière notamment couronnée par de brillants passages au LOSC et à Arsenal. Récemment interrogé après son transfert au VAFC, le défenseur français est notamment revenu sur son départ chez les Verts, qu’il a appris lors de la dernière journée du championnat.

« Normalement, chaque joueur en fin de contrat devait avoir un entretien au mois d'avril. On a décalé ces entretiens lors de la dernière semaine, ce qui était un peu tard selon moi. J'ai donc vu le coach, le président et Jean-François Soucasse. Claude Puel m'a annoncé qu'il préférait que l'aventure s'arrête ici pour moi. Le coach m'a dit que je ne partais pas titulaire sur mon poste et qu'apparemment je n'aurais pas accepté d'être remplaçant. Et lui, il dit qu'il ne me voyait pas remplaçant. On m'a donc libéré. Après, peut-être que mon salaire a joué... je ne sais pas. Je n'ai eu que la version du coach. Ce n'est pas simple à accepter parce que j'aurais aimé faire un an de plus, mais c'est comme ça. »

Malgré cette déconvenue, Debuchy se dit reconnaissant envers l’ ASSE, et a témoigné son envie de revenir le plus vite possible. Le joueur semble déjà avoir planifié son retour. « Peut-être qu'on y reviendra en Coupe de France avec Valenciennes, va savoir ! Ce serait le top ! C'est un stade magnifique, j'aurais tellement aimé partir avec un dernier match devant le public ! Mais ce n'est pas grave, je sais que je reviendrai, a-t-il poursuivi. On m'a dit que j'étais le bienvenu, quelques responsables des supporters me l'ont dit donc je reviendrai à Sainté avec grand plaisir ! »