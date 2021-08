PSG Mercato : Kurzawa se rapproche vivement d'un départ

Publié par Thomas le 25 août 2021 à 13:43

Comme le rapporte ce matin Foot Mercato, le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, a été offert à un club de Premier League, qui pourrait mettre les moyens pour enrôler le joueur jugé indésirable au PSG.

PSG Mercato : Layvin Kurzawa offert à Crystal Palace

L’opération dégraissage continue dans la capitale, où bon nombre d’indésirables se voient poussés vers la sortie par Leonardo, bien décidé à révolutionner l’équipe parisienne cette saison. Après un mercato rocambolesque, qui a vu notamment la signature de Lionel Messi ou encore Sergio Ramos au PSG, l’heure est à la vente. Alors que le jeune Arnaud Kalimuendo se rapproche à grands pas de l’Atalanta, c’est désormais Layvin Kurzawa qui pourrait très vite quitter le navire Rouge et Bleu. Le latéral gauche de 28 ans sous contrat jusqu’en 2024 au PSG, ferait les affaires du club anglais de Crystal Palace et notamment de son entraîneur Patrick Vieira.

L’ancien milieu star des Gunners a approuvé la venue de Kurzawa et des négociations ont été entamées. D’abord dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, l’ancien joueur de Monaco avait vu son onéreux salaire bloquer la direction des Gones, qui avait finalement recruté l’Italien Emerson Palmieri. Au Paris Saint-Germain depuis 6 ans, Layvin Kurzawa jouit d’une très belle cote de popularité en Premier League et pourrait rebondir dans un club ambitieux qui s’est fortement renforcé défensivement cet été, avec les arrivées successives de Joachim Andersen (OL) et Marc Guehi (Chelsea) pour une somme totale de 40 millions d’euros.

D’autres joueurs proches d’un départ

Alors que le dossier Kylian Mbappéobnubile toutes les attentions parisiennes ces dernières heures, notamment après l’offre de 160 M€ du Real Madrid, plusieurs joueurs jugés indésirables sont proches de quitter le PSG. Tout d’abord Pablo Sarabia, qui, après un très bel Euro avec la Roja est courtisé par la Real Sociedad et le FC Séville, qui s’apprêtent à formuler une offre convaincante au club français. Dans le même temps, le milieu brésilien Rafinha est au centre de rumeurs l’envoyant en Italie en prêt.