Mercato PSG : 200M€, ça se confirme concrètement pour Haaland !

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 23:55

En cas de départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG va lancer une offensive d’envergure pour tenter de recruter l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Le club parisien a même déjà commencé les grandes manœuvres dans ce sens.

Erling Haaland, l’héritier naturel de Kylian Mbappé

Le journal italien Tuttosport confirme la tendance du moment du côté du Paris Saint-Germain. En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Qatar a validé le choix d’Erling Haaland pour le remplacer sur le front de l’attaque de l’équipe de Mauricio Pochettino. Comme l’a expliqué le quotidien L’Équipe dans son édition de ce samedi, le phénomène norvégien du Borussia Dortmund possède le profil idéal pour tenir le rôle de Mbappé aux côtés de Lionel Messi et Neymar.

« Bien que son gabarit (1,94 m, 88 kg) n'est en rien comparable à celui de Mbappé (1,78 m, 73 kg), le prodige norvégien, par sa précocité et ses performances au plus haut niveau, apparaît comme le profil idéal pour succéder au Français », écrit le journal sportif. Et selon les derniers échos en provenance de l’étranger, les dirigeants parisiens sont prêts à lancer une offensive d’envergure en direction de Dortmund pour tenter de le déloger dans les ultimes moments du mercato estival.

Erling Haaland au PSG contre un gros chèque ?

À en croire les renseignements recueillis par Tuttosport, Doha se dit disposé à investir jusqu’à 200 millions d’euros pour convaincre le Borussia Dortmund de laisser filer Erling Haaland avant le 31 août à minuit. Le Corriere Dello Sport avait déjà indiqué un peu plus tôt dans la journée que le club allemand n’est pas forcément vendeur, mais une offre extraordinaire pourrait faire bouger les lignes dans ce dossier.

Avec les 180 millions d’euros que le Real Madrid propose pour le transfert de Kylian Mbappé, le PSG aura des arguments solides pour parvenir à ses fins sur la piste menant à Haaland. Affaire à suivre donc…