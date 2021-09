ASSE Mercato : Deux bonnes nouvelles tombent avant Montpellier

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2021 à 16:03

Le mercato estival est désormais terminé et le championnat va reprendre ses droits bientôt. En Ligue 1, l’ ASSE va se déplacer à Montpellier pour le compte de la 5e journée, le 12 septembre prochain. Avant ce déplacement, Claude Puel a reçu deux bonnes nouvelles.

Mercato ASSE : Ignacio Ramirez débarque ce samedi

Seule recrue estivale de l’AS Saint-Étienne, Ignacio Ramirez est en route pour le Forez. Présent sur le plateau de l’émission Sport & Show comme le rapporte Sport 890, l’attaquant uruguayen s’est prononcé sur son arrivée à l’ASSE. Le joueur de 24 ans a notamment expliqué qu’il prend l’avion pour Saint-Étienne ce samedi.

« J’ai vraiment hâte et j'attends de décoller. Tout est sorti à la dernière minute. Nous attendions une autre offre. Mais en raison du fair-play financier, certaines offres n'ont pas pu être faites. Je voulais quitter mon club et Liverpool a compris qu'il était temps. On a choisi un championnat qui est très attractif pour pouvoir faire le saut qui va nous servir à tous. C'est une bonne équipe avec un beau public. Cette semaine, samedi au plus tard, je pars en France. J'espère arriver et me retrouver de la meilleure des manières pour que le technicien puisse m'utiliser », a déclaré le buteur prêté par Liverpool FC. Claude Puel pourrait donc lancer son attaquant tant attendu contre Montpellier HSC dans une semaine. Et ce n’est pas tout.

Mollet suspendu pour la réception des Verts

Avant cette rencontre au stade de la Mosson, l’AS Saint-Étienne enregistre une seconde bonne nouvelle. En effet, Florent Mollet, qui a écopé d'un troisième avertissement en 10 matches officiels le week-end dernier face au LOSC, a été suspendu un match par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le milieu offensif montpelliérain sera donc absent pour le choc contre les Verts. Aux Stéphanois de savoir en profiter.