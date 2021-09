Man United Mercato : Le retour de Ronaldo fait déjà une victime

Publié par Timothée Jean le 06 septembre 2021 à 19:30

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United entraîne déjà des divisions au sein du vestiaire. Si certains joueurs sont ravis du transfert de la star portugaise, d'autres sont agacés par un tel recrutement.

Man United Mercato : Van de Beek agacé par l’arrivée de Ronaldo ?

C’est l’un des gros coups de ce mercato estival. Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus de Turin pour retrouver Manchester United. L’attaquant portugais retrouve son ancien club, douze ans après l'avoir quitté. Bon nombre d’observateurs saluent ce coup magistral que vient boucler l’exécutif de Manchester United. Même en interne, le choix de la direction du club est adoubé.

Toutefois, ce transfert ne fait pas que des heureux dans le vestiaire mancunien. C’est notamment le cas pour Van de Beek. Le milieu de terrain néerlandais n’est pas vraiment ravi par l’arrivée de CR7 et son représentant se montre très critique envers la stratégie de Manchester United sur le mercato.

« Cristiano est arrivé vendredi, ce qui, nous le savions, était une mauvaise nouvelle pour nous. Pogba joue à gauche et avec l'arrivée de Cristiano, cela signifie un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain avec Pogba qui va partir du côté gauche », a déclaré Guido Albers à Ziggo Sport.

Van de Beek était proche de rejoindre Everton

Avec le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Van de Beek craint donc de voir son temps de jeu chuter de façon considérable cette saison. Transféré pour 45 M€ en provenance de l’Ajax en 2020, le joueur de 24 ans ne parvient pas à s'imposer au sein du club britannique. Il n’entre pas dans les plans de Ole Gunnar Solskjaer.

Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, Van de Beek souhaitait rebondir à Everton. « Nous avons eu des conversations avec Solskjaer et le conseil d'administration. Nous avons pris l'initiative de trouver un club et notre recherche s'est terminée à Everton. Nous avons entamé des discussions avec Marcel Brands et Farhad Moshiri », a confié son représentant.

Son transfert chez les Toffees était bien parti avant que les dirigeants de Man United changent d’avis et posent leur veto. « Lundi soir [avant le jour de la date limite], nous avons reçu un appel de Solskjaer et du club qui nous ont dit qu'un transfert était hors de question et qu'il devait se présenter à l'entraînement le lendemain matin », a ajouté son représentant. Ce refus de Man United passe mal auprès du clan Van de Beek.