Stade Rennais Mercato : Genesio confirme une décision du club !

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2021 à 12:42

L’UEFA a dévoilé la liste des joueurs du Stade Rennais pour la Ligue Europa Conférence 2021-2022. Dans ses choix, Bruno Genesio a confirmé une grande décision prise par le club rennais.

M'Baye Niang plus dans les plans du Stade Rennais

M'Baye Niang ne fait plus partie des plans des dirigeants du Stade Rennais. Après lui avoir ouvertement montré la porte de sortie en juin dernier, Bruno Genesio espérait se débarrasser de l’international sénégalais durant le mercato estival. Faute de proposition concrète, l’attaquant de 26 ans est toujours en Bretagne. Qu’à cela ne tienne. Le SRFC et son coach n’ont pas changé d’avis le concernant.

« Pour l’instant, il est transférable, je n’aime pas trop évoquer ça, ce sont des moments difficiles pour les joueurs en premier, car eux aussi ont des situations difficiles, mais on se doit de préserver les intérêts du club et de l’équipe du mieux possible avec les choix décidés en notre âme et conscience », expliquait l’entraîneur rennais au sujet de Niang en fin de saison. Et ce n’est pas son départ raté qui va convaincre Genesio de lui donner sa chance cette saison.

Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, après son succès en barrage contre Rosenborg, le club rennais va commencer son aventure européenne avec la réception de Tottenham au Roazhon Park, le 16 septembre. Une aventure qui se fera sans l’ancien buteur de l’AC Milan. L'entraîneur du Stade Rennais a transmis une liste de 25 joueurs, plus dix jeunes joueurs qui pourraient faire partie d'un groupe en cas de blessures ou de suspensions. Visiblement, l’histoire entre le natif de Meulan-en-Yvelines et les Rouge et Noir semble bel et bien terminée. Le joueur sait donc ce qui lui reste à faire.

La liste du Stade Rennais pour la C3

Gardiens : Alemdar - Gomis - Salin

Défenseurs : Assignon - Aguerd - Badé - Meling - Omari - Traoré - Truffert

Milieux : Belocian - Bourigeaud - Diouf - Santamaria - Tait - Majer - Tel - Martin - Ugochukwu

Attaquants : Terrier - Laborde - Guirassy - Doku - Abline - Sulemana

La liste B est composée de : Batola, Bonet, Damergy, Doue, Francoise, Gasnier, Hesry, Kadile et Tchaouna.