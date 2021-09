Stade Rennais Mercato : Mbaye Niang à Bordeaux, ça se précise !

Publié par Timothée Jean le 12 septembre 2021 à 16:45

Mbaye Niang vit peut-être ses derniers jours au Stade Rennais. Les Girondins de Bordeaux sont passés aux choses sérieuses pour le buteur sénégalais, considéré comme indésirable à Rennes.

Stade Rennais Mercato : Bordeaux négocie pour Mbaye Niang

C'est reparti ! Poussé vers la sortie durant tout le mercato estival estival, Mbaye Niang est resté au Stade Rennais cette saison. Mais l’attaquant sénégalais ne devrait pas s’éterniser au sein du club breton. Son départ de Rennes pourrait même être acté dans les prochains jours.

Selon le compte Twitter Girondinfos, les dirigeants de Bordeaux sont passés à l’offensive pour recruter le buteur rennais. La source explique que les Bordelais ont entamé des négociations concrètes avec leurs homologues rennais afin de conclure le transfert de Mbaye Niang.

Il faut dire que les Girondins de Bordeaux, en quête de renfort offensif, peuvent encore enrôler un joker sportif à condition qu'il évolue en France. Et le buteur rennais peut remplir toutes ces conditions. De son côté, la direction du Stade Rennais ne ferme pas aussi la porte à un départ de son attaquant. Les conversations se poursuivent donc en ce moment même entre les états-majors bordelais et bretons afin de trouver un terrain d’entente. Et du côté du joueur de 26 ans, le choix semble déjà fait.

Mbaye Niang emballé par le projet bordelais

De retour de son prêt mitigé à Al-Ahli (en Arabie Saoudite), Mbaye Niang ne rentre toujours pas dans les plans de l’entraineur Bruno Genesio. La preuve, depuis l’entame de la saison, il n’a disputé aucun match sous les couleurs rouge et noir. Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, l’ancien attaquant de l’AC Milan souhaite alors relancer sa carrière loin de la Bretagne.

Et selon les informations de la source, Mbaye Niang « est très intéressé par le projet bordelais ». Reste désormais à savoir sous quelle forme le Stade Rennais acceptera de céder son attaquant, dont le contrat expire en juin 2023.