PSG Mercato : Leonardo négocie avec le clan Erling Haaland !

Publié par JEAN-LUC D le 14 septembre 2021 à 07:11

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Alors que Kylian Mbappé dispute sa dernière année d’engagement, le PSG a fait de l’attaquant norvégien sa cible prioritaire pour le remplacer. Et Leonardo a entamé des négociations dans ce sens.

Leonardo a commencé à discuter avec l’agent de Haaland

Dans une interview avec le quotidien espagnol AS, l’ancien directeur général du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a ouvertement confirmé qu’Erling Haaland dispose bel et bien d’une clause libératoire pour l’été prochain. « Je connais Aki (Watzke) et je sais que c’est un homme de parole. Il a dit qu’il ne serait pas vendu, et c’est ce qu’il s’est passé. Toutefois, il sera très difficile de le garder après 2022, car je crois savoir qu'il y a une clause libératoire à cette date. Il n’a pas arrêté de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre, lui et son agent », a expliqué l’ancien dirigeant bavarois.

Arrivé en janvier 2020, Haaland pourrait ainsi quitter le club de la Ruhr l’été prochain. Selon plusieurs sources concordantes, la clause libératoire est fixée entre 75 et 100 millions d’euros. Des chiffres qui ne font pas peur au Paris Saint-Germain puisque selon le site 90min, Leonardo a entamé les négociations avec l’agent du joueur de 21 ans, Mino Raiola. N’excluant pas forcément un départ, l’ancien buteur du RB Salzbourg ne compte toutefois pas rejoindre n’importe quelle équipe en quittant Dortmund.

Haaland pose une condition pour son avenir !

En effet, à en croire les renseignements recueillis par CBS Sports, Erling Haaland privilégie le projet sportif concernant le choix de son futur club. Avec un mercato estival des plus attractifs, Leonardo dispose de solides arguments afin de convaincre le Golden Boy de venir remplacer éventuellement Kylian Mbappé aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Pour rappel, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et Manchester United sont également sur les rangs pour le natif de Leeds.

Selon certaines sources, Haaland aurait même déjà donné son accord à Florentino Pérez pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Mais selon Marca, Kylian Mbappé a d’ores et déjà prévenu la direction madrilène qu’il ne compte pas évoluer dans la même équipe que le numéro 9 du Borussia Dortmund. Les Madrilènes pourraient donc avoir à trancher entre les deux futurs Ballons d’Or, ce qui laisserait une marge de manoeuvre intéressante pour Leonardo et le Paris SG.