Bordeaux Mercato : Le FCGB s'active pour un grand attaquant

Publié par Thomas le 15 septembre 2021 à 19:20

Lanterne rouge du championnat de France, les Girondins de Bordeaux tentent tant bien que mal de sortir la tête de l’eau. Si le FCGB piste depuis plusieurs jours l’attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang, le dossier reste à l’heure actuelle en stand-by, le club aurait alors activé trois autres pistes chaudes pour parfaire sa ligne offensive.

Bordeaux Mercato : Trois renforts en attaque dans le viseur

En proie à de gros soucis financiers cet été, les Girondins de Bordeaux sont parvenus à se relever après le rachat du club par Gérard Lopez en juillet. Après la venue de Vladimir Petkovic à la tête du FCGB, le club a pu entreprendre un mercato assez convaincant. Si peu d’argent ont été investi, le club a réussi à enrôler plusieurs joueurs en prêt dont notamment l’attaquant Alberth Elis ou encore le latéral de Salzbourg Gideon Mensah. Malgré cela, les Marine et Blanc peinent encore à trouver une cohésion d’équipe, notamment dans le secteur offensif.

Si le marché des transferts s’est terminé il y a quinze jours, Bordeaux pourrait toutefois trouver le moyen de recruter un attaquant avant janvier. La LFP permet aux clubs français de procéder à une signature additionnelle avant le mercato hivernal dans la mesure où le joueur en question se trouve en France. De ce fait, le FCGB s’active depuis plusieurs jours pour s’attribuer les services du Sénégalais M’Baye Niang. Placé dans les indésirables à Rennes, le buteur de 26 ans est en contact permanent avec le board girondin et a même convenu de réduire considérablement son salaire pour rentrer dans les plans financiers du club. Seulement, le dossier s’éternise et les dernières tendances ne sont pas des plus optimistes. De ce fait, le club aurait jeté son dévolu sur trois autres attaquants français.

Selon RMC Sport, Bordeaux aurait commencé à explorer la piste Stéphane Bahoken d’Angers. Si cette option est très étudiée par Gérard Lopez, le club aurait entamé des discussions avec l’entourage de Habib Diallo (1 but depuis la reprise avec Strasbourg) et de Gaëtan Laura (3 buts depuis la reprise avec Paris FC).