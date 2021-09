Stade Rennais : Le SRFC met une grosse pression sur Tottenham !

Publié par Timothy le 17 septembre 2021 à 11:00

Il ne manquait pas grand chose pour que le Stade Rennais l'emporte, jeudi, en Ligue Europa Conférence. Il en avait en tout cas les capacités au vu des 90 minutes de jeu démontrées au Roazhon Park dans une ambiance folle. Au bout du compte, Tottenham obtient le nul (2-2).

Après un non-match, dimanche contre Reims (0-2), le Stade Rennais avait à cœur de retourner au charbon. Jeudi, les Rouge et Noir retrouvaient leurs supporters dans une ambiance magique au Roazhon Park pour leurs débuts en Ligue Europa Conférence face aux Spurs de Tottenham. Le Stade Rennais débute la rencontre timidement, avec un but contre son camp de Loïc Badé dès la 11e minute. En face, les Anglais imposent un pressing haut. Mais il en faut plus pour décourager les Rennais, qui égalisent douze minutes après, avec une frappe de Flavien Tait qui vient se loger au ras du poteau, sur une belle remise de Serhou Guirassy.

Le Stade Rennais tout proche de créer l'exploit

Au retour de la pause, Rennes revient avec plus de mordant offensif. À la 54e minute, Lucas Moura sort sur blessure et Harry Kane est ménagé. Deux sorties qui reboostent le SRFC, malgré un Tanguy Ndombele en très grande forme. Mais Rennes profite de ces sorties pour mener au score. Sur une frappe de Kamaldeen Sulemana à la 72e minute de jeu, repoussée par Gollini, Gaëtan Laborde pousse le ballon au fond des filets et inscrit son premier but avec le Stade Rennais.

En manque de confiance en seconde période, Tottenham revient tout de même dans la partie quelques minutes après à la 76e minute. Sur un ballon remisé involontairement par Tait sur un tacle dans les pieds de Höjbjerg, il inscrit le second but des Spurs. Rennes concède le nul, mais on retrouve une équipe prête à s'accrocher physiquement et mentalement dans cette Ligue Europa Conférence.