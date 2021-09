OL : Officiel, Jean-Michel Aulas boucle une belle signature à Lyon

Publié par Timothée Jean le 17 septembre 2021 à 15:00

Au lendemain de sa brillante victoire face aux Glasgow Rangers en Ligue Europa, l’ OL vient de recevoir une excellente nouvelle. Le président de l’ Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a bouclé un deal important pour le club.

OL : Jean-Michel Aulas signe un nouveau partenariat

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a égayé sur la scène européenne. Solides et motivés, les hommes de Peter Bosz se sont imposés (2-0) face aux Glasgow Rangers dans le cadre de la première journée de Ligue Europa. Avec cette victoire, l’ OL prend la tête de son groupe. Les Gones enchaînent surtout leur deuxième victoire consécutive et ont bien lancé leur saison. Sur la réserve jusqu'ici, Peter Bosz s'est même réjoui de cette performance assurant que son équipe « joue de mieux en mieux » après un début de saison poussif. Et les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’Olympique Lyonnais.

Le président Jean-Michel Aulas vient en effet de conclure un nouveau partenariat majeur avec OOGarden, n°1 des sites de vente en ligne de produits pour le jardin. La durée de leur partenariat est de trois ans, soit jusqu’en juin 2024. « OOGarden, n°1 des sites de vente en ligne de produits pour le jardin, et l'Olympique Lyonnais ont conclu un partenariat (…) Animées par des ambitions parallèles et des valeurs communes, les deux marques ont décidé de s'associer pour les trois années à venir », peut-on lire dans le communiqué du club.

La marque sera présente sur le maillot de l’ OL dès dimanche

Créée en 2016, la marque originaire de la région Rhône-Alpes va apparaître sur le maillot de l’Olympique Lyonnais dès ce dimanche soir lors de la rencontre face au PSG. « Elle s’affichera sur le haut du maillot de l'équipe masculine pour les rencontres de Ligue 1. La marque sera également présente pendant un dispositif d'affichage déployé lors des rencontres jouées au Groupama Stadium et bénéficiera d'un programme d'activation marketing et digitales in-stadia et ex-stadia, conçu et implémenté par les équipes opérationnelles du club et de Sportfive, en collaboration avec le partenaire », indique le club.

Notons que les Lyonnais se déplacent au Parc des Princes dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Les hommes de Peter Bosz sont déterminés à enchaîner un nouveau succès en championnat, mais ils devront faire face à un redoutable adversaire, le PSG réalisant un sans-faute en Ligue 1 (cinq victoires en cinq journées).