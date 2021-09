PSG Mercato : Pochettino déjà en danger ? Conte en embuscade !

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 11:20

Mauricio Pochettino est déjà critiqué après la première journée de Ligue des Champions et l’armada offensive dont dispose le PSG. Libre depuis son départ de l’Inter Milan en fin de saison dernière, Antonio Conte a pointé le bout de son nez dans l’actualité autour du club de la capitale. Un indice ?

Pochettino n’a pas les épaules pour la «MNM» ?

Il aura suffi d’un seul match nul dès l’entame de l’aventure européenne pour que la tête de Mauricio Pochettino soit mise à prix au Paris Saint-Germain. Dans la vague de critiques qui s’abat sur l’entraîneur argentin, Mathieu Bodmer a laissé entendre qu’il n’est pas l’homme de la situation. L’ancien milieu de terrain parisien (2010-2013) pourrait manquer de charisme pour manager le trio de stars composé de Messi, Neymar et Mbappé.

« Il doit faire jouer Messi, Neymar et Mbappé. Je ne pense pas qu’il a le choix. Le PSG est devenu un club politique. Ça vient d’au-dessus. Est-ce qu’en termes de charisme, il est à la hauteur de Zinedine Zidane ou Pep Guardiola ? », a lancé le consultant sur les antennes de RMC. Puis d’ajouter : « je pense que ces deux coachs sont peut-être capables de donner des conseils aux joueurs du PSG. »

Prolongé cet été jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham n’est pas encore en danger à Paris, mais si les choses ne s’arrangent pas, sa place pourrait bien être visée par un autre entraîneur. D’ailleurs, Antonio Conte n’a pas mis longtemps pour pointer son nez et expliquer à son homologue parisien comment gérer un vestiaire rempli de stars.

Conte sait comment entraîner une équipe comme le PSG

Subtilement, l’ancien coach de l’Inter Milan a profité du mauvais pas du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour faire l’éloge de l’effectif de Mauricio Pochettino. Sur le plateau de Sky Sports Italia, le technicien italien a reconnu que : « habituellement, nous les entraîneurs, nous nous plaignons du manque de joueurs, surtout de joueurs de qualité. Dans le cas de Paris, nous parlons d’une équipe dans laquelle l’entraîneur a tellement de choix, et c’est aussi un problème à résoudre. »

Déjà annoncé à pour reprendre les rênes du PSG lors du mercato estival, alors que Pochettino était pressenti pour retourner à Tottenham, Conte a étalé son expertise en matière de gestion d’une équipe comme celle des Parisiens.

« Pour l’entraîneur, le mot clé est l’équilibre, avec Neymar, Messi et Mbappé qui doivent toujours jouer et occuper certains espaces sans les céder. Pochettino devra être bon pour trouver un système de jeu qui garantisse un minimum de sécurité pour le gardien dans la phase de non-possession », conseille l’ex-manager de Chelsea et de la Juventus Turin. Pochettino est donc prévenu, d’autres entraîneurs se sentent capables de faire beaucoup mieux que lui avec l’équipe dont il a la charge en ce moment.