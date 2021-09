PSG Mercato : Haaland livre un indice sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 20:20

Malgré un contrat courant jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est annoncé sur le départ l’été prochain, notamment en raison d’une clause libératoire négociée au moment de son arrivée en janvier 2020. Placé dans le viseur du PSG et de plusieurs autres grands clubs européens, l’attaquant norvégien a évoqué sa situation avec le BVB.

Mercato PSG : Haaland lâche une première réponse

Déjà annoncé comme le tube de l’été 2022, Erling Haaland a peut-être livré un important indice sur sa prochaine destination en cas de départ du Borussia Dortmund. En zone mixte après la victoire du BVB face à Besiktas (2-1) mercredi soir en Ligue des Champions, l’international norvégien de 21 ans a laissé entendre qu’il n’est pas convaincu par le projet sportif du club allemand en vue d’un sacre continental.

« C’est une bonne question, je ne pense pas trop à ça, je raisonne match après match, et on verra. Comme vous l’avez dit, c’est mon rêve, donc j’aimerais l’accomplir dans ma vie », a déclaré Haaland au micro de BT Sport. Alors que son nom est associé au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, Manchester City et à bien d’autres clubs fortunés, l’ancien attaquant du RB Salzbourg veut gagner la Ligue des Champions et rêve donc d’un club qui peut le lui permettre. Aux dernières nouvelles, la bataille s’annonce âpre dans ce dossier, mais les Merengues auraient pris une légère avance sur la concurrence.

Le Real a pris de l’avance sur le PSG pour Haaland

Après s’être heurté à l’intransigeance du PSG cet été pour Kylian Mbappé, le Real Madrid compte frapper fort lors du mercato estival de 2022. Le club madrilène vise désormais le numéro 7 parisien et le phénomène norvégien du Borussia Dortmund à la fois. Et d’après les informations du journal AS, le vice-champion d’Espagne en titre tient la corde dans ce dossier à l’heure actuelle, en raison de ses bonnes finances notamment.

Le média madrilène explique en effet que Florentino Pérez et les siens sont parvenus à contenir les pertes financières engendrées par la crise sanitaire. Le Real Madrid dispose donc d’une enveloppe assez conséquente pour réaliser les deux opérations, surtout que Mbappé sera libre à la fin de la saison et qu’il pourrait venir sans indemnité de transfert. Avec une clause libératoire fixée entre 75 et 90 millions d’euros, Haaland est largement à la portée des finances madrilènes. Sans compter l’excellence des relations entre Florentino Pérez et Mino Raiola, l’agent du Golden Boy 2020.

Le PSG est donc prévenu.