PSG Mercato : Nouvelle révélation explosive sur le dossier Haaland

Phénomène mondial depuis ces deux ou trois dernières saisons, Erling Haaland affole plusieurs clubs fortunés comme le PSG qui veut en faire le successeur de Kylian Mbappé si ce dernier rejoignait le Real Madrid. Et le Borussia Dortmund est prêt à écouter les offres pour son attaquant de 21 ans.

Mercato PSG : gros démenti sur Haaland

« Je connais Aki (Watzke) et je sais que c’est un homme de parole. Il a dit qu’il ne serait pas vendu, et c’est ce qu’il s’est passé. Toutefois, il sera très difficile de le garder après 2022, car je crois savoir qu'il y a une clause libératoire à cette date. Il n’a pas arrêté de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre, lui et son agent. »

Annoncé par plusieurs médias depuis des mois, la clause libératoire incluse dans le contrat d’Erling Haaland et fixant son tarif à 75 millions d’euros à compter de l’été 2022 a été également confirmée par l’ancien directeur général du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, au micro du journal madrilène AS. Seulement, le quotidien espagnol assure que cette disposition spéciale à 75 millions d’euros n’existe pas dans le contrat de l’international norvégien selon la direction du Borussia Dortmund.

Autrement dit, si le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Chelsea, la Juventus Turin, le FC Barcelone, Manchester United, Liverpool et Manchester City veulent s’attacher les services de Haaland, ils vont devoir négocier avec les décideurs du BVB et tenter de se montrer convaincants.

Quelle destination pour Erling Haaland ?

À la faveur d’une interview accordée à UMM, Fabrizio Romano a livré les dernières informations qu’il a recueillies sur le dossier Erling Haaland. Évoquant notamment un transfert vers la Premier League, le journaliste italien confirme cette possibilité, mais n’exclut rien pour l’avenir de son client. « C’est une possibilité, mais je n’en suis pas absolument sûr. Vous savez pourquoi. Dès fois, dans le football, nous sommes habitués de voir les joueurs choisir leur prochain club uniquement par l’argent. Mais Haaland a toujours décidé dans sa carrière avec le projet », a expliqué Romano.

Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.