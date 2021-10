PSG Mercato : 65M€, Leonardo tente la sensation de l’Euro 2021 !

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2021 à 23:02

Cet été, le PSG a enregistré les signatures de Lionel Messi et Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Barça et le Real Madrid. Mais Leonardo veut poursuivre le renforcement de l’équipe de Mauricio Pochetino et vise désormais la sensation de l’Euro 2021.

Mercato PSG : Nicolo Barella sur la short-list de Leonardo

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Lionel Messi, Leonardo compte encore frapper fort pour le Paris Saint-Germain lors des prochaines périodes de recrutement. Et d’après les informations de FC Inter News, c’est chez les Nerazzurri que le directeur sportif du club parisien aurait déniché une nouvelle perle après Achraf Hakimi.

En effet, Leonardo serait intéressé par Nicolo Barella. En négociations avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui expire en 2024, le meilleur milieu de terrain de Serie A pour la saison 2020-2021 ne parvient pas à trouver un accord. Le Paris SG voudrait donc se glisser dans les discussions pour lui faire une offre « irrefusable » selon le média transalpin. Des scouts de l’écurie francilienne surveillent donc la situation de Nicolo Barella, mais l’affaire est loin d’être facile.

Nicolo Barella prêt à quitter l’Inter Milan ?

La Gazzetta dello Sport confirme l’intérêt de Leonardo pour Nicolo Barella, mais assure que rien n’est encore fait dans ce dossier. Le quotidien sportif explique que même si les 65 millions d’euros fixés par Transfermarkt comme représentant la valeur du natif de Cagliari, les Parisiens auront fort à faire en cas de réel intérêt. Le joueur de 24 ans n’ayant aucune envie de quitter la Lombardie où il se plaît.

Même s’il n’a pas encore trouvé d’accord avec sa direction pour renouveler son bail, le champion d’Europe 2021 compte bien rester à l’Inter pendant de nombreuses années encore. Leonardo est donc prévenu. Pour recruter le compatriote de Marco Verratti, il devra se montrer très convaincant.

