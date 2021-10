PSG Mercato : Révélation fracassante dans le dossier Haaland !

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2021 à 21:02

Malgré un contrat courant jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est annoncé dans les plans du PSG et du Real Madrid pour l’été prochain. Aux dernières nouvelles, le départ de l’attaquant du club allemand se précise de plus en plus avec une destination qui se dessine déjà.

Le PSG favori pour Haaland en cas de départ de Mbappé

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé refuse de prolonger et devrait donc faire ses adieux au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo nourriraient de grandes ambitions pour l’été prochain. En effet, d’après les informations divulguées ces dernières heures par La Gazzetta Dello Sport du jour, le Paris SG serait plus qu’intéressé par le recrutement d’Erling Haaland.

En quête d’une nouvelle pointure en attaque, les dirigeants parisiens estiment que le Golden Boy 2020 dispose du profil parfait pour prendre éventuellement la place de Mbappé au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Selon le journal italien, le club de la capitale serait même « en pôle position » dans ce dossier. Cependant, le PSG n’est pas seul sur ce dossier et la concurrence s’annonce déjà très rude.

La menace bavaroise pour Haaland

Annoncé dans les plans de presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le FC Barcelone et Manchester United, Erling Haaland pourrait finalement rester en Bundesliga et changer tout simplement de couleur de maillot. D’après le média britannique The Telegraph, même si Karl-Heinz Rummenigge n’a pas caché son pessimisme dans ce dossier, le buteur de 21 ans est fortement pressenti au Bayern Munich afin de succéder à Robert Lewandowski, qui tend vers la sortie à 33 ans.

Alors qu’il pourrait quitter le Borussia Dortmund en fin de saison contre un chèque compris entre 75 et 90 millions d’euros, Haaland pourrait ainsi être l’un des principaux tubes du prochain marché de l’été 2022.

