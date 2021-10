PSG Mercato : Haaland fixe une condition titanesque pour signer !

Publié par JEAN-LUC D le 02 octobre 2021 à 08:15

Si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison en cours, Erling Haaland pourrait débarquer au PSG l’été prochain. Toutefois, l’attaquant du Borussia Dortmund poserait une condition financière titanesque avant d’envisager une arrivée dans la capitale française.

Erling Haaland poussé vers le PSG

Toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait donc changer d’air durant l’été 2022. Pour le remplacer, le PSG serait notamment en pole position pour accueillir Erling Haaland. La Gazzetta dello Sport confirme ce vendredi que les dirigeants parisiens misent tout sur le phénomène norvégien du Borussia Dortmund pour prendre la place de Mbappé au sein du collectif des Rouge et Bleu la saison prochaine.

D’ailleurs, le quotidien italien assure que les bonnes relations entre Leonardo, directeur sportif du PSG, et l’agent du buteur de 21 ans, Mino Raiolo, auraient une réelle influence sur ce dossier puisque les deux hommes poussent le Golden Boy 2020 à signer. L’attaquant norvégien est courtisé également par le Real Madrid, qui rêve de l’associer justement à Kylian Mbappé la saison prochaine. Mino Raiola et Leonardo, qui ont bouclé plusieurs dossiers récemment, semblent avoir des grandes ambitions pour le Paris Saint-Germain. Mais selon La Gazzetta dello Sport, c'est « le PSG qui a la main sur ce dossier » même si le clan Haaland se montre particulièrement gourmand dans les négociations.

Mercato PSG : le salaire réclamé par Haaland

Malgré un contrat courant jusqu’au juin 2024, Erling Haaland pourrait bien néanmoins quitter le Borussia Dortmund grâce à une clause libératoire activable dès l’été prochain contre un chèque compris entre 75 et 90 millions d’euros. Une fois cette étape passée, les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient encore s’aligner sur la commission de Mino Raiola, et l’énorme salaire de 50 millions d’euros annuels que réclame Haaland pour signer. Le PSG et Leonardo sont donc prévenus.