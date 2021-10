OL : Aulas prolonge son contrat avec un partenaire de longue date

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2021 à 15:04

Profitant de la trêve internationale, l’ OL a renouvelé son partenariat avec EA Sports, l’un de ses anciens partenaires. Le club rhodanien et le créateur du jeu vidéo FIFA ont officialisé la prolongation de leur partenariat, ce mercredi.

L’ OL et EA Sports ont prolongé le partenariat qui les lie depuis 2005. Il ont signer ce mercredi 6 octobre un nouvel accord pour poursuivre l’aventure ensemble. Dans son communiqué officiel, le club rhodanien a indiqué que « l’Olympique Lyonnais, accompagné par l'agence internationale de marketing sportif Sportfive, renouvelle et étend son partenariat avec EA Sports faisant de ce dernier, l'un des partenaires les plus anciens du club lyonnais ».

« L’ OL a souhaité renouveler sa confiance à l’éditeur de jeux vidéo compte tenu du succès de la collaboration, débutée en 2005. […] Les deux partenaires travailleront conjointement sur la mise en place d’opérations spéciales avec les joueurs professionnels rhodaniens et sur la création de contenus exclusifs pour les réseaux sociaux, afin d’activer le partenariat et créer des synergies entre les fans du club et ceux de la franchise FIFA », a expliqué le club.

Réactions d'OL Groupe et son partenaire

Après la signature des documents relatifs à leur nouveau partenariat, les responsables des parties ont livré leurs impressions. Ils se félicitent tous de la prolongation de leur union. « Nous sommes heureux d’ouvrir un nouveau chapitre dans notre collaboration avec EA Sports, après plusieurs saisons riches en activations innovantes et créatives autour de nos joueurs et pour nos fans. Cette nouvelle étape augure de perspectives de collaborations nouvelles, en adéquation avec les valeurs du club et d’EA Sports. L’association de nos deux marques conforte notre stratégie et nos ambitions à l’international », a confié Cyrille Groll, directeur commercial et business développement d'OL Groupe.

Antoine Cohet, head of EA Sports a quant à lui déclaré : « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais, un club de football doté d'une riche histoire aussi bien en France qu'en Europe. À travers les années, nous sommes parvenus à créer une relation forte et le renouvellement du partenariat va nous permettre d'apporter encore davantage de réalisme et d'authenticité au jeu. »