Montpellier : Un joueur du MHSC passible de prison ferme !

C’est une information dont se seraient bien passés Michel Der Zakarian et le MHSC. Un joueur de Montpellier ferait l’objet de graves accusations passibles de prison ferme. Des révélations folles qui pourraient rapidement provoquer son licenciement du club héraultais.

Montpellier : Une plainte grave contre l’attaquant Elye Wahi

Décidément, le football français ne vit pas ses heures les plus calmes. Après l’annonce du licenciement de Benjamin Mendy de Manchester City pour des accusations de viols et d’agressions sexuelles, voilà qu’un autre footballeur tricolore pourrait suivre le même chemin, cette fois-ci pour une plainte grave d’agressions et violence en sortie de discothèque.

Comme le rapporte le lanceur d’alerte spécialisé dans le football Romain Molina, une femme aurait été rouée de coups, notamment au visage par l'attaquant montpellierain Elye Wahi (18 ans), ayant même entraîné une incapacité de travail, un fait grave qui peut être passible de prison. "Une plainte a été déposée par une jeune femme contre Elye Wahi, joueur de Montpellier et international jeune français, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail. Elle explique avoir été frappée par le joueur (coup de poing dans le nez) à la sortie d’une discothèque."

Molina poursuit en indiquant que "la personne en question a terminé aux urgences. Contacté, le joueur n’a pas répondu, pas plus que le club de Montpellier. La plainte a été officiellement déposée, en attente des suites du dossier". Une annonce qui créé le désordre au MHSC, qui se montre très discret en attendant le verdict de la justice. En parallèle, un autre joueur passé par la Ligue 1 se serait fait arrêter par la police ce jeudi dans un bar pour des accusations d'agression sexuelles, le milieu de Brighton, Yves Bissouma.

Né en 2003 à Courcouronnes dans la région parisienne, Elye Wahi avait été recruté par Montpellier en 2018. Il connaît ses débuts dans l’élite l’année dernière face au FC Metz, en entrant à la place de Gaëtan Laborde, aujourd’hui au Stade Rennais. Cette saison, l’attaquant a déjà disputé 8 rencontres avec le club de La Paillade, dont 12 minutes contre le PSG en fin de rencontre fin septembre. Le joueur a aussi connu la sélection espoir, des U16 aux U19 français. Une jeune carrière qui pourrait subitement prendre fin dans les jours à venir.