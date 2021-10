Real Mercato : Un crack poussé vers la sortie par Ancelotti ?

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 08:43

Peu utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, un attaquant penserait à quitter le Real Madrid. L’international espagnol dispose de touches à l’étranger, notamment en Premier League et en Serie A.

Un prodige espagnol vers la sortie au Real ?

Avec le retour de Carlo Ancelotti, Marco Asensio voit son temps de jeu s’amenuiser au Real Madrid. Depuis le début de la saison, l’international espagnol n’a disputé que deux matchs comme titulaire sur les sept auxquels il a pris part. Auteur de 3 buts malgré son temps de jeu réduit (221 minutes), l’attaquant de 25 ans penserait déjà à son avenir. Lequel pourrait s’écrire loin de son cocon madrilène comme l’indique ABC. Le média local assure que l’ailier madrilène songerait à quitter les Merengues. Pour la source, un départ d’Asensio est d’autant possible qu’il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison. Le vice-champion d’Espagne ne serait pas non plus contre l’idée de le vendre l’été prochain, histoire d’engranger quelques liquidités.

Un départ à l’étranger dans les tuyaux pour Asensio ?

Selon la même source, Marco Asensio ne manque pas de courtisans, notamment à l’étranger. Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp serait notamment intéressé par le profil de l’international ibère aux 26 capes. Comme les Reds, l’AC Milan convoiterait également l’attaquant du Real. Le média espagnol n’exclut pas d’ailleurs des offres pour le numéro 11 des Merengues. Recruté contre 3,5 millions d’euros en provenance de Majorque, l’Espagnol est coté à 35 millions sur Transfermarkt. Reste maintenant à savoir lequel de ses prétendants raflera la mise d’ici l’été prochain. Réponse dans les prochains mois.