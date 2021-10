ASSE : OL, Quand Puel a failli enrôler l'un des meilleurs 9 du monde

Publié par Thomas le 10 octobre 2021 à 15:30

Derniers de Ligue 1 avec 4 points, l’ ASSE vit une passe difficile en attendant de se faire racheter, et son entraîneur Claude Puel semble plus que jamais en danger. Quelques jours après un derby enflammé entre Saint-Étienne et Lyon (1-1), retour sur l’un des coups mercato les plus incroyables que l'entraîneur stéphanois était tout proche d’acter, lors de son mandat chez les Gones.

ASSE : Quand Puel voulait Luis Suarez

Véritable figure du championnat de France, Claude Puel fait partie des entraîneurs français les plus expérimentés en Ligue 1. Si l’ancien milieu récupérateur de l’AS Monaco connait une passe délicate à l’ ASSE, où il n’a toujours pas enregistré la moindre victoire, il jouit néanmoins d’un beau pédigré dans l’hexagone, avec pas moins de sept clubs entraînés dont cinq en France.

Lors de son passage à Lyon justement, de 2008 à 2011, le technicien Castrais doit alors procéder à un choix fort, pour palier au départ de Karim Benzema vers le Real Madrid (2009) et de Fred retourné au Brésil à Fluminense, en enrôlant un attaquant tout aussi prometteur. Si la direction rhodanienne pense un temps à l’Argentin Lisandro López, dans l’ésprit de Puel, il n’y a qu’un joueur capable de succéder à Benzema, un certain Luis Suarez, qui rayonne à l’époque à l’Ajax Amsterdam.

" Karim était parti, Fred nous avait quittés un peu avant. Une page était tournée. Et il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo. A l'époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez et Luis Suarez, alors à l'Ajax. J'aimais beaucoup ce joueur, mais finalement ; on a choisi Lisandro qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes " a révélé le coach des Verts dans les colonnes de France Football.

12 ans plus tard, Claude Puel doit composer avec un autre Uruguayen en attaque à Saint-Étienne, Ignacio Ramirez. Arrivé en toute fin de mercato en prêt du Liverpool Montevideo, le joueur de 24 ans n’a joué que 3 petites rencontres depuis le début du championnat, et n’a toujours pas débloqué son compteur.