PSG Mercato : Marco Verratti répond cash à l’intérêt de Guardiola

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2021 à 11:05

Après la dernière victoire du PSG contre Manchester City en Ligue des champions, Pep Guardiola a eu des mots très élogieux à l'encontre de Marco Verratti. Le milieu de terrain parisien a été interrogé sur la sortie de l’entraîneur des Citizens envers lui.

Marco Verratti flatté d’attirer les regards de Guardiola

« Je suis amoureux de lui. Il est exceptionnel. Même sous pression, il réussit à trouver ces passes qui permettent au milieu d'être libre. Ce n'est pas un joueur pour les longues passes mais tu peux toujours compter sur lui pour construire le jeu. En première, il était vraiment exceptionnel. »

Après la prestation XXL de Marco Verratti face à Manchester City, à l’occasion de la deuxième journée des phases de groupes de Ligue des champions, Pep Guardiola n’a pas pu s’empêcher de déclarer sa flamme au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Des mots prononcés par celui qui est considéré comme le meilleur entraîneur de la planète et qui font logiquement plaisir à l’international italien du PSG. D’ailleurs, le numéro 6 parisien n’a pas boudé son plaisir, comme il l'a expliqué à France Info.

« Ce sont certainement des mots qui me font plaisir. C'est une personne qui comprend le football, qui est bonne pour le football et une de celles qui nous donnent du plaisir avec le football. Donc, oui, je suis heureux », s'est réjoui le partenaire de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Toutefois, si la presse anglaise assure que derrière les mots qu’il a prononcé à l'encontre du protégé de Mauricio Pochettino, le coach des Citizens aimerait en réalité le convaincre de le rejoindre en Premier League. Marco Verratti a tenu à faire une grande précision sur son futur.

Mercato PSG : Marco Verratti jure fidélité au Paris SG

Arrivé incognito en 2012 alors qu’il venait de faire monter Pescara en Serie A, Marco Verratti a rapidement prouvé son talent au point de s’installer à Paris comme un titulaire intouchable. Le Petit Hibou rayonne dans la capitale par sa sérénité dans ses sorties de balle et ses qualités techniques. Régulièrement gêné par des pépins physiques, Marco Verratti est le véritable maître à jouer du PSG, un club qu’il aime et qu’il ne compte pas quitter de sitôt.

« J’étais un petit garçon qui venait d’une petite ville de province italienne et ici j’ai tout eu. Mes enfants sont nés ici ! Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C’était incroyable », a déclaré l’enfant de Pescara. Avant d’ajouter : « Je suis devenu un homme et j’ai trouvé l’amour. Donc tout ce que j’ai vécu ici me laissera d’incroyables souvenirs. » Poursuivant, le champion d’Europe 2021 a confirmé sa volonté de rester au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de sa carrière. « Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici », lâche Verratti, ne laissant donc aucune chance à ses nombreux courtisans dont Manchester City.