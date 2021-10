ASSE : L'heure de la reprise pour l’équipe de Claude Puel

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2021 à 16:05

L’ ASSE va renouer avec la Ligue 1 dimanche prochain (15h), face au RC Strasbourg. En vue du rendez-vous en Alsace, Claude Puel a dévoilé le programme complet de préparation de son équipe cette semaine.

ASSE : L'équipe de Claude Puel reprend mardi

Comme tous les clubs, l’ ASSE a observé une trêve internationale depuis son derby contre l’ OL (1-1), le 4 octobre dernier. À l’occasion de la reprise, l’équipe de Claude Puel se déplace sur le terrain du Racing Club Strasbourg. Ce sera le dimanche 17 octobre, au Stade de la Meinau, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. À six jours du déplacement en Alsace, l’entraîneur des Verts a publié son calendrier de préparation. L’AS Saint-Étienne reprendra l’entraînement dès mardi dans l'après-midi. Les Verts enchaînent, mercredi, avec deux séances au programme : la première le matin et la deuxième l'après-midi.

Le jeudi 14 octobre, Claude Puel a prévu un entraînement dans la matinée, tout comme le vendredi 15 octobre. Cependant, la séance de vendredi sera suivie de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. L’ ASSE aura une dernière séance matinale le samedi 16 octobre avant son déplacement dans le Bas-Rhin. Le même jour, le coach dévoilera son groupe pour affronter le RCSA.

Première victoire de l'AS Saint-Étienne à Strasbourg ?

Avant d’aller défier le RC Strasbourg, l’ ASSE est la lanterne rouge de la Ligue 1. L’équipe stéphanoise totalise seulement 4 points pour aucune victoire en 9 journées disputées. Les joueurs de Claude Puel ont enregistré 5 défaites de suite et 4 matchs nuls. Toutefois, ils ont montré de l’engagement et de la détermination contre l’OL (1-1), lors du dernier match avant la trêve internationale. Et cela augure une suite de championnat plus positive pour le club ligérien menacé de relégation. Concernant le Racing (12e avec 11 points), il reste sur une défaite face au LOSC (1-2) et un nul à Montpellier (1-1).