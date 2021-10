AS Monaco Mercato : Tchouaméni au Real, un sale coup se prépare !

Publié par Timothée Jean le 12 octobre 2021 à 12:39

Étincelant avec l'AS Monaco et l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni sera sans doute l’un des joueurs les plus convoités lors du prochain mercato. Si le Real Madrid et Chelsea sont très intéressés par le Monégasque, un nouveau courtisan et non des moindres vient de s'inviter dans la danse, avec la ferme intention de rafler la mise.

AS Monaco Mercato : Tchouaméni vers un transfert au Real ?

Aurélien Tchouaméni est la nouvelle sensation de l’AS Monaco cette saison. Le milieu de terrain de 21 ans réalise un excellent début de saison sous les couleurs monégasques et a réalisé une belle prestation avec l’équipe de France lors de la finale de Ligue des Nations. Titulaire avec les Bleus, le milieu de l'AS Monaco était intenable dans l’entrejeu et ses performances ne sont pas passées inaperçues en Espagne.

Aurélien Tchouaméni se retrouve ce mardi à la Une du journal Marca avec un titre assez évocateur : "Objectif du Real Madrid." Le quotidien espagnol révèle ainsi un intérêt des Merengues pour la pépite monégasque. Après Kylian Mbappé en fin de contrat avec le PSG, le club madrilène aurait fait du jeune monégasque l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Les dirigeants voudraient le recruter afin d’épauler efficacement Casemiro au poste de milieu de terrain. Mais Le Real Madrid n’est pas le seul club sur ce dossier.

La Juventus joue les trouble-fêtes

Le média espagnol indique que Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, apprécie particulièrement le jeune Monégasque et en aurait fait une cible de choix pour renforcer son milieu de terrain. Le dossier est cependant toujours ouvert, ce qui laisse une fenêtre de tir aux autres courtisans, à commencer par la Juventus. La Vieille Dame, qui pourrait bien perdre un ou deux milieux de terrain lors du prochain mercato, a clairement identifié Aurélien Tchouaméni comme une cible préférentielle, selon la source. Une information confirmée ce mardi en Italie. La Gazzetta Dello Sport explique en effet que le club italien a un plan précis pour arracher la signature d’Aurélien Tchouaméni.

Le plan de la Juventus pour Tchouaméni

Le journal transalpin révèle que la Juventus de Turin serait prête à céder son milieu de terrain Ramsey à Newcastle afin de recevoir une manne financière suffisante pour boucler la signature du jeune tricolore.

La source évoque également le possible ajout de Weston McKennie dans la transaction. Mais reste à savoir si cela sera suffisant pour boucler le transfert d’Aurélien Tchouaméni à la Juventus. Pour le moment, rien n’est encore écrit.