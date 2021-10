Real Mercato : Monaco pose sa condition pour libérer Tchouaméni

Publié par Thomas le 12 octobre 2021 à 15:03

En quête de rajeunissement de son milieu de terrain, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur la sensation du moment en France, le jeune Aurélien Tchouaméni. Si les Merengues s’enflamment déjà pour le joueur monégasque, ils pourraient être refroidis par la condition de taille imposée par les dirigeants princiers pour enrôler leur joyau.

Real Mercato : Monaco demande un jackpot pour Tchouaméni

Après la victoire des Bleus contre l’Espagne en finale de Ligue des Nations, certains joueurs ont su marquer des points aux yeux des observateurs du ballon rond. Parmi eux, Aurélien Tchouaméni fait figure de grande révélation du côté tricolore. Entré en jeu à la 75e minute de jeu contre les Diables Rouges et titulaire sur la totalité de la finale contre l'Espagne, le milieu de terrain a réussi à attirer les plus grands cadors d’Europe.

Si la Juventus supervise le joueur depuis un moment, c’est désormais le Real Madrid qui semble mener la course en tête pour s’attribuer les services du joueur. Sous contrat jusqu’en 2024 à l’AS Monaco, Tchouaméni pourrait faire ses valises du Rocher dès cet été pour franchir un palier gigantesque dans sa jeune carrière. Si los Blancos ne cachent plus leur fort intérêt pour l'ancien Girondin, les dirigeants monégasques ont cependant posé une condition financière qui pourrait faire reculer le clan madrilène. À en croire Marca, Monaco demanderait un montant minimum de 60 millions d’euros pour lâcher Tchouaméni. Une somme conséquente, que peu de clubs pourraient débourser à l’heure actuelle.

Tchouaméni en cas d’échec Pogba

Le Real Madrid désire depuis cet été renforcer son entrejeu, en apportant de nouvelles pièces plus jeunes à un effectif vieillissant. Si l’arrivée de Camavinga a été une première étape conséquente dans le projet merengue, Florentino Pérez cherche désormais un profil plus box-to-box afin d'épauler le Brésilien Casemiro. Le Real suit toujours le dossier Paul Pogba, qu’il place même comme prioritaire. Néanmoins, les dernières tendances venues d’Italie pourraient pousser le club espagnol à revoir ses priorités et axer ses efforts sur son compère au milieu chez les Bleus, Aurélien Tchouaméni.