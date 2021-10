OL : Tony Parker songe à la succession de Jean-Michel Aulas

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2021 à 01:25

Tony Parker (39 ans) a évoqué la question de la succession de Jean-Michel Aulas à l’ OL sur la chaîne Canal+. Il avoue qu’il est intéressé par le poste de président du club rhodanien. Cependant, il est patient, car il a encore beaucoup à apprendre du Boss.

OL : Tony Parker « se prépare » pour succéder à Aulas

Songeant à son retrait progressif de la présidence de l’ OL, Jean-Michel Aulas (72 ans) est moins présent dans la gestion quotidienne du club de Lyon cette saison. Il est en retrait au profit de Juninho (Directeur sportif) et Vincent Ponsot (Directeur général adjoint d'OL Groupe). Annoncé comme le probable successeur du Boss des Gones, Tony Parker est enchanté à l’idée de succéder à ce dernier. En tout cas, il ne cache pas son désir de prendre la place de JMA, même s’il reconnait qu’il est encore en apprentissage.

« Prendre la suite de Jean-Michel Aulas ? Pourquoi pas ! Je sais qu’il en a beaucoup parlé dans les médias l’année dernière. J’essaie d’apprendre tous les jours », a-t-il confié au média. « On verra. De toute façon, Jean-Michel, j’espère qu’il sera encore avec nous pendant très longtemps. Le jour où il voudra passer la main et que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi je me prépare », a annoncé l’ancien basketteur.

L'ex-basketteur tient à son rôle d'Ambassadeur de Lyon

Ambassadeur du club de la capitale des Gaules, membre du Conseil d'administration d' OL Groupe et président de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, Tony Parker fait ses armes de dirigeant. « J’adore le foot, j’adore le basket et maintenant, l’ASVEL et l’Olympique Lyonnais c’est la même famille. Ça se passe très très bien. Ça pousse les équipes et tout le monde vers le haut et je sais que l’ OL a l’ambition d’être connu au niveau mondial. C’est pour ça que mon rôle d’Ambassadeur est très important aux États-Unis et en Chine », a-t-il expliqué sur la chaîne cryptée.

TOP 5 des exploits mythiques de l'Équipe de France