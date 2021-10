PSG Mercato : Après Messi, une autre star du Barça en approche ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 octobre 2021 à 23:17

Libre le 30 juin dernier, Lionel Messi a rejoint le PSG pour les deux prochaines saisons plus une troisième année supplémentaire en option. Aux dernières nouvelles, la star argentine pourrait être suivie par l’un de ses anciens compagnons du Barça au Paris Saint-Germain.

Après Messi, Ousmane Dembélé au PSG ?

Annoncé tout proche d’une prolongation avec le FC Barcelone, Lionel Messi a finalement quitté la Liga pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Les difficultés financières du club catalan ne permettant pas d’assumer le nouveau contrat de l’international argentin de 34 ans. Et ce dossier pourrait ne pas être le dernier entre les deux clubs. Libre le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter les Blaugranas à l’issue de la saison.

Annoncé dans les plans de Liverpool et de bien d’autres clubs anglais et italiens, l’attaquant de 24 ans est également dans le collimateur du Paris Saint-Germain. En effet, d’après les informations du journal El Mundo Deportivo, le premier choix de Dembélé est de poursuivre son aventure à Barcelone, mais la direction du club culé se méfie des agissements de son agent, qui a proposé ses services à de grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. L’ancien ailier du Stade Rennais pourrait donc faire son retour en Ligue 1 sous le maillot du PSG.

Ça devient compliqué entre le Barça et Dembélé

Après avoir perdu Neymar en 2017 et Lionel Messi cet été, tous deux partis au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ne veut pas perdre un troisième élément majeur en faveur des Rouge et Bleu. Pourtant, les relations entre les dirigeants barcelonais et le représentant de l’international français ne sont pas bonnes, ce qui plombe les pourparlers entre les deux parties. Une situation qui a mis en alerte d’autres clubs huppés du continent.

Selon les informations de Sport, Liverpool surveille notamment avec attention ce dossier d’autant que le Barça prépare déjà l’éventuelle succession d’Ousmane Dembélé avec l’international anglais Raheem Sterling. Remplaçant de luxe avec Pep Guardiola, le milieu de terrain offensif de 26 ans veut du temps de jeu afin de ne pas rater la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il pourrait donc débarquer à Barcelone dès cet hiver et préparer ainsi le départ de Dembélé. Le PSG est donc prévenu.