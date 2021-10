Barça Mercato : Barcelone entre dans la course pour cette superstar

Publié par Thomas le 14 octobre 2021 à 12:20

Malgré de grosses difficultés financières le Barça ne semble pas avoir dit son dernier mot. Le club catalan veut rentrer dans la course pour enrôler une des plus grandes stars du ballon rond, en mettant des bâtons dans les roues à des rivaux comme le PSG, le Real Madrid ou Manchester City.

Barça Mercato : Barcelone veut aussi Haaland !

L’été 2022 risque d’être au moins aussi agité que celui de cette année. Et pour cause, les deux wonderkids du football, Kylian Mbappé et Erling Haaland semblent plus que jamais proche d’un départ de leurs clubs respectifs, le PSG et le Borussia Dortmund. Si le Français fait les affaires du Real Madrid, qui en fait sa cible numéro 1 lors du prochain mercato estival, pour l’attaquant norvégien, le dossier s’annonce encore plus sulfureux. En plus du Real Madrid (qui souhaite réunir les deux joyaux dans son effectif) et de Manchester City, c’est désormais le Barça qui souhaite tirer son épingle du jeu dans le dossier.

Comme l’avance le Mundo Deportivo, le FC Barcelone suivrait attentivement la situation du buteur de Dortmund, dans l’optique de passer à l’action dès cet été. Les dirigeants blaugranas entretiennent de très bonnes relations avec l’agent du joueur, Mino Raiola. Un avantage considérable par rapport aux autres prétendants. La clé pour les Blaugranas serait alors d’économiser en janvier pour obtenir le budget nécessaire afin d’enrôler la star norvégienne (on parle d’une somme entre 75 et 90 millions d’euros).

Man City garde ses distances sur le dossier

Intouchable cet été, Erling Haaland a désormais des envies de départ. Sa clause libératoire a considérablement chuté, et son club ne se ferme plus à lâcher son joyau en échange d’une belle offre. Si plusieurs clubs mènent une lutte féroce pour recruter l’attaquant de 21 ans, Manchester City semble tout de même avoir la pole position.

À en croire les dernières tendances venues d’Angleterre, les Skyblues auraient déjà planifié un entretien avec les représentants de Haaland. Une option non négligeable que prend l’équipe anglaise sur ses concurrents. L’équipementier Puma que le club et le joueur ont en commun, pourrait également jouer un grand rôle dans l’opération.