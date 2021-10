Barça Mercato : Agüero, ses aveux sur le départ de Messi

Publié par Timothée Jean le 14 octobre 2021 à 18:50

Toujours dans l’attente de son premier match sous les couleurs du FC Barcelone, Sergio Agüero s’est exprimé sur le départ inattendu de Lionel Messi au PSG. Le buteur argentin avoue avoir mal vécu le départ de son compatriote.

Ce fut un coup de tonnerre que personne n’avait vu venir. Alors que Lionel Messi semblait proche de prolonger son contrat, le FC Barcelone a lâché une bombe le 5 septembre dernier. Compte tenu des obstacles économiques et structurels, le génie argentin « ne restera pas lié au Barça », a annoncé le club barcelonais. Ce communiqué fut un terrible crève-cœur pour les Catalans. Et ce n’est pas Sergio Agüero qui dira le contraire.

Arrivé gratuitement au FC Barcelone cet été en provenance de Manchester City, l’attaquant argentin n’en revenait pas lorsqu’il a appris que son « ami » défendrait les couleurs d’un autre club cette saison. « C’était un choc », a-t-il déclaré dans une longue interview accordée au journal El País.

Poursuivant, Sergio Agüero en dira un peu plus sur l'état d'esprit de Lionel Messi au moment de quitter le FC Barcelone. L’Argentin a expliqué que son compatriote était très peiné de quitter son club de toujours. « Quand je l'ai appris, je ne pouvais pas le croire. Ce samedi-là, je suis allé le voir chez lui. Et, avec ma personnalité, comme je voyais qu'il n'était pas bien, j'ai essayé de lui faire oublier ce qui s'était passé. J'ai vu qu'il était un peu éteint et j'ai essayé de le distraire. Je lui parlais de mon équipe d'e-sports », a-t-il expliqué.

Sergio Agüero et sa relation avec Pep Guardiola

S’il avoue avoir grandement souffert cet été après le départ de Lionel Messi vers le PSG, Sergio Agüero se concentre désormais sur sa saison avec le FC Barcelone, où il n’a toujours pas disputé la moindre rencontre en raison d’une grave blessure. Toutefois, l’Argentin n’a pas oublié son ancien club, Manchester City. Il s’est montré élogieux envers Pep Guardiola. « Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je n'ai jamais eu de dispute. Certes, nous avons dû clarifier certaines choses (…) C'est un entraîneur qui veut toujours le maximum. S'il a une idée de jeu dans la tête, il la réalise », a-t-il ajouté.