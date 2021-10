Real Mercato : Un emblème du club proche d'un départ cet hiver !

Publié par Thomas le 14 octobre 2021 à 22:50

C’est un petit évènement en Espagne, le Real Madrid s’apprête à voir partir l’un de ses joueurs les plus emblématiques de la décennie passée pour rejoindre une destination totalement inattendue.

Real Madrid Mercato : Gareth Bale tout proche d’un départ

Au Real depuis 2013, l’attaquant gallois Gareth Bale s’apprête à tirer définitivement un trait sur son aventure madrilène. Le joueur de 32 ans est tout proche d’un retour en Angleterre, et un départ dès le mercato hivernal est à prévoir. Comme l’annonce l’insider Ekrem Konur, correspondant pour le site espagnol fichajes.net, Gareth Bale pourrait être la première recrue phare de Newcastle pour l’année 2022.

Depuis leur rachat par le fonds d’investissement saoudien PCP Capital Partners, les Magpies jouent désormais dans la cour des grands en Angleterre. Actuellement 19ème de Premier League, Newcastle dispose d’une enveloppe folle de 220 millions d’euros juste pour le mercato hivernal. Si le nom de Gareth Bale tournait beaucoup ces derniers jours du côté du St Jame’s Park depuis une semaine, les deux parties se seraient considérablement rapprochées.

Le club britannique aurait déjà entamé le procécus de transfert afin de boucler un accord avec les dirigeants madrilènes au plus vite. Selon le journaliste, l'ancien joueur des Spurs se sentirait très flatté par l’intérêt que porte Newcastle à son égard.

Au Real, le Gallois ne rentre plus dans les plans de Carlo Ancelotti, qui lui préfère le brésilien Rodrygo. Blessé depuis la mi-septembre, Bale voit son contrat se terminer en 2022 et le club merengue ne compte pas prolonger davantage l’aventure de son joueur. Auteur de 106 buts depuis 2013, l’attaquant semble sur le déclin depuis quelques années, et notamment depuis le départ de son compère d’attaque Crisitiano Ronaldo, avec qui il formait le légendaire trio de la BBC (Bale, Benzema, Cristiano).

Cet été, le natif de Cardiff avait même un temps évoqué une fin de carrière sportive après la Coupe du Monde au Qatar, une info qui avait été vaguement démentie par des proches à lui.