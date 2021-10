ASSE : Licencié, Stéphane Ruffier jure de couler les Verts

Publié par Ange A. le 15 octobre 2021 à 22:30

Limogé en hiver par l’AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier entend prendre une petite revanche sur son ancien club. L’ancien portier de l’ ASSE entend obtenir réparation auprès de la justice.

Stéphane Ruffier donne rendez-vous à l’ ASSE au tribunal

Il s’agit sans doute de l’une des décisions les plus controversées de l’ère Puel à l’AS Saint-Étienne. Pas en odeur de sainteté avec Stéphane Ruffier, le coach de l’ ASSE a poussé le gardien de but vers la sortie. Mis à l’écart du groupe professionnel pendant de longs mois, le portier de 35 ans a finalement été licencié pour faute grave en janvier. Suite à l’échec de la tentative de conciliation engagée par les Verts, l’ancien portier stéphanois entend désormais se faire justice. L’Équipe assure en effet que l’international tricolore aux 3 capes entend obtenir réparation devant les tribunaux. D’après les informations du site du quotidien sportif, les deux parties vont se retrouver devant les prud’hommes en 2022.

Ce que réclame Ruffier aux Verts

Avec le licenciement de Stéphane Ruffier, Claude Puel et l’AS Saint-Étienne se sont débarrassés de l’un des plus gros salaires du club. Cette décision, l’ ASSE pourrait la regretter si son ancien portier venait à obtenir gain de cause devant les tribunaux. Le site du quotidien spécialisé assure en effet que l’ancien gardien stéphanois réclame 5 millions d’euros aux Verts. Un montant faramineux au moment où le club ligérien, dans l’attente d’un nouveau propriétaire, est en proie à d’énormes difficultés financières. Lesquelles ont conduit le club du Forez à ne recruter qu’un seul joueur en prêt lors du mercato estival.

Remercié par Saint-Étienne en janvier, Stéphane Ruffier est pourtant l’une des figures historiques du club. Avec 315 apparitions, le natif de Bayonne est le gardien le plus capé des Verts en Ligue 1. Après son limogeage, il a été nommé encadreur des gardiens de l’Aviron Bayonnais, l’un de ses anciens clubs.

