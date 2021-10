LOSC : Gros coup dur pour Jocelyn Gourvennec avant Clermont

Publié par ALEXIS le 16 octobre 2021 à 14:59

Le LOSC ne peut pas compter sur son jeune et solide défenseur Sven Botman pour le match contre Clermont Foot (ce samedi 17h). Il est blessé et son indisponibilité devrait être de longue durée selon les informations de L’Équipe.

LOSC : Blessé, Sven Botman indisponible 4 semaines ?

Contrairement aux autres internationaux du LOSC, Sven Botman ne jouera pas le match contre Clermont Foot. Et pour cause, il est blessé et indisponible pour au moins un mois. D’après le quotidien sportif, l’arrière central a été « victime d'une blessure à l'aine avec les Espoirs néerlandais ». Du coup, il « manquera plusieurs semaines de compétition » à en croire la source qui évoque « une absence de quatre semaines ».

Si l’on se fie aux révélations de la source, l’indisponibilité du Néerlandais est un gros coup dur pour Jocelyn Gourvennec, dont l’équipe (classée 8e) est en quête de victoires pour remonter au classement. Lille OSC doit également se remettre dans le bon sens en Ligue des champions après un match nul et une défaite en phase de poule.

Un joueur important de Lille OSC

Notons que Sven Botman (21 ans) est un joueur important du LOSC, bien que jeune. Il est titulaire indiscutable au sein de l’équipe des Dogues depuis son arrivée dans le Nord en juillet 2020. Lors du titre de champion de France 2021, la saison dernière, le défenseur formé à l’Ajax avait pris part à 37 des 38 matchs de Ligue 1, presque tous entièrement. Ce début d’exercice (2021-2022), il a joué 9 matchs en entier, en 9 journées.

Outre Sven Botman, Jocelyn Gourvennec est privé de Reinildo Mandava et de son buteur Burak Yilmaz. Ils sont suspendus pour cumul de cartons jaunes. En revanche, les autres internationaux : Timothy Weah (américain) et Jonathan David (canadien) sont présents dans le groupe lillois pour affronter les Clermontois.