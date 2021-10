Girondins de Bordeaux : M'Baye Niang prévient déjà le FC Nantes !

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2021 à 20:38

Dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux accueillent le FC Nantes demain à 15h. M'Baye Niang, récemment arrivé chez les Bordelais, annonce déjà la couleur pour le premier derby de l’Atlantique de la saison.

M'Baye Niang est prêt pour le derby de l’Atlantique

Débarqué librement le 24 septembre dernier, M'Baye Niang n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel avec les Girondins de Bordeaux. Mais l’ancien avant-centre du Stade Rennais espère que son nouvel entraîneur Vladimir Petkovic lui permettra de fouler la pelouse du Matmut Atlantique, dimanche à 15h, à l’occasion du derby contre le FC Nantes. Invité de l'émission « Rothen s'enflamme » en direct du Haillan vendredi, l’international sénégalais de 26 ans s’est dit apte à en découdre avec les hommes d’Antoine Kombouaré.

« Le retard physique est normal parce que je n’ai pas fait de reprise normale avec un groupe. Mais aujourd’hui, je travaille. Cela fait trois semaines que je suis ici et je travaille d’arrache-pied pour rejoindre le groupe le plus rapidement possible. Si on me demande, j’estime être compétitif. Maintenant, c’est le staff technique qui jugera mon état de forme au moment où ils auront besoin de moi. Je me tiens prêt », a déclaré l’ancien buteur de l’AC Milan. Un message fort envoyé à son entraîneur qui se veut plus réservé sur son état physique.

Vladimir Petkovic donne des nouvelles de M'Baye Niang

Présent en conférence de presse vendredi, Vladimir Petkovic a fait le point de son effectif avant le derby de l'Atlantique contre le FC Nantes. Évoquant la situation de M'Baye Niang, le coach suisse du FC Girondins de Bordeaux n’a pas totalement écarté la possibilité de voir l’ancien Rennais aligné contre les Canaris, même s’il estime qu’il n’est pas encore à 100%.

« Il va mieux, il a beaucoup progressé au niveau physique, mais également dans son jeu. Il n’est pas encore à 100%, mais il est très proche de l’équipe. Il a travaillé jusqu’à hier, et après l’entrainement il va à la gym. Il faudra voir s’il sera convoqué samedi, mais il faudra ensuite travailler plus avec lui, tout comme ceux qui sont revenus de la sélection nationale », a expliqué le coach de Bordeaux. Finalement, M'Baye Niang est bien présent dans le groupe de Bordeaux pour la réception du FCN dimanche après-midi.

Le groupe des Girondins pour affronter le FC Nantes

Costil, Rouyard, Poussin - Koscielny, Kwateng, Mangas, Medioub, Mensah, Pembélé - Adli, Fransergio, Lacoux, Onana, Otavio, Zerkane - Dilrosun, Elis, Hwang, Kalu, Mara, Niang, Oudin.