OL Mercato : Aulas annonce des renforts chez les Lyonnais

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2021 à 16:21

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, a annoncé la couleur sur le prochain mercato hivernal, à un peu plus de deux mois de l’ouverture du marché.

OL : Aulas, « on bosse toujours sur l’arrivée de joueurs »

L’ OL s’est renforcé cet été en recrutant quatre nouveaux joueurs : Henrique Silva Milagres et Emerson Palmieri (arrières latéraux gauches), Xherdan Shaqiri (attaquant) et Jérôme Boateng (défenseur central). Le club va continuer à se renforcer selon Jean-Michel Aulas. Ce dernier a fait savoir que le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais y travaille. « On bosse toujours sur l’arrivée de joueurs, c’est le travail de Juninho qu’il réalise très très bien, il a identifié des joueurs ci et là, il m’envoie de temps en temps des petits messages », a-t-il annoncé dans OL Night System sur OLTV. « Le mercato d’hiver va être là aussi complexe. On a des joueurs qui vont partir pour la CAN, c’est très pénalisant », a indiqué le président du club rhodanien.

Parlant de la CAN 2021, elle se disputera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. À Lyon, elle concerne quatre joueurs de l’équipe de Peter Bosz : Islam Slimani (Algérie), Karl Toko Ekambi (Cameroun), Sinaly Diomandé (Côte d'Ivoire) et Tino Kadewere (Zimbabwe). Jean-Michel Aulas agit donc par anticipation pour la période de la Coupe d’Afrique des Nations, mais aussi pour le mercato estival. « Il y a bien sûr des hypothèses. Si on peut, comme on l’a fait certaines années, anticiper le mercato d’été, en général, ça réussit de manière positive », a-t-il indiqué.

Déjà « des touches » pour se renforcer

Le patron des Lyonnais est allé plus loin en annonçant des contacts en vue du mercato hivernal. « On y travaille, on a des touches, il y a des choses qui sont en cours, on ne peut pas trop en parler pour des raisons de confidentialité. On y travaille évidemment. En tout cas, on fait tout pour avoir une très bonne équipe, parce que le mois de janvier sera important », a-t-il fait savoir.