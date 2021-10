PSG Mercato : Surprise, Wijnaldum déjà en route pour l’AC Milan ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 octobre 2021 à 03:15

Arrivé librement au PSG cet été en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum est déjà annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal. D’ailleurs, l’AC Milan serait prêt à sauter sur l’occasion pour récupérer le milieu de terrain néerlandais.

Georginio Wijnaldum n’est pas heureux au PSG

Première recrue estivale, Georginio Wijnaldum peine encore à convaincre son monde au Paris Saint-Germain. Même s’il a enchaîné les titularisations en début de saison pendant quelques semaines, jusqu’au match de Ligue des champions à Bruges (1-1), l’international néerlandais n’est toujours pas à son aise chez les Rouge et Bleu. Au micro de la chaîne hollandaise NOS, le milieu de terrain défensif de 30 ans a avoué ne pas être très satisfait de sa situation actuelle au PSG.

« J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent (au PSG) et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile. Je pense que c'est une préoccupation principale pour chaque joueur. C'est aussi inquiétant quand on ne joue pas. Mais ce n'est que le début de la saison. Tout peut encore arriver et je reste positif », a expliqué l’ancien joueur de Liverpool. En quête de régularité, Wijnaldum pourrait être tenté par un changement d’air durant le prochain mercato hivernal et l’AC Milan voudrait en profiter pour tenter de l’attirer.

L’AC Milan veut solliciter un prêt de Wijnaldum

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Georginio Wijnaldum est estimé à 30 millions d’euros par ses dirigeants du Paris Saint-Germain. Cependant, un prêt de l’ancien protégé de Jürgen Klopp pourrait très bien être envisagé pour la seconde moitié de saison. En effet, le site transalpin PianetaMilan, les décideurs de l’AC Milan sont intéressés par le renfort de Wijnaldum dans le cadre d’un prêt de six mois, soit jusqu’à la fin de saison.

Avec les départs de Franck Kessié et Ismaël Bennacer pour la CAN 2021 du 9 janvier au 6 février 2022, Paolo Maldini, le directeur technique des Rossoneri, souhaite renforcer l’effectif de son entraîneur Stefano Pioli. Le club lombard pourrait donc permettre au joueur du PSG d’avoir plus de temps de jeu dans la deuxième partie de saison et évoluer au haut niveau. Reste maintenant à savoir si le Paris SG n’a pas d’autre plan pour son numéro 18.