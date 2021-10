Stade Rennais : Gros imprévu pour Bruno Genesio contre Mura

Publié par Ange A. le 21 octobre 2021 à 08:05

Opposé au NS Mura ce jeudi en Ligue Europa, le Stade Rennais va tenter de conserver son invincibilité en Coupe d’Europe. Seulement, la préparation du SRFC a été plombée par une décision de l’UEFA.

Cette interdiction de l’UEFA qui plombe le Stade Rennais

Après un début de saison en dents de scie, le Stade Rennais semble avoir trouvé son rythme. Large vainqueur du FC Metz en championnat, Rennes reste désormais sur trois victoires de rang. Le club breton a d’ailleurs enregistré deux clean-sheet lors de ses deux dernières sorties, dont un lors de son succès de prestige contre le Paris Saint-Germain. Les hommes de Bruno Genesio partent donc favoris pour le choc contre le NS Mura en Ligue Europa Conference ce jeudi. Le club slovène est dernier de la poule tandis que le SRFC pointe à la 2e place. Mais la préparation de cette rencontre a pris un coup. L’UEFA a en effet interdit aux deux équipes d’effectuer la traditionnelle séance d’entraînement d’avant-match en raison du mauvais état de la pelouse de Maribor. Les deux adversaires découvriront donc cette pelouse ce jeudi. Un nouveau coup dur alors que le match avait déjà délocalisé en raison de la faible capacité du stade de Mura.

Quelle équipe pour Genesio contre Mura ?

Interrogé avant ce déplacement en Slovénie, Bruno Genesio a indiqué qu’il pourrait reconduire le même onze aligné contre Metz. « Quand les joueurs sont en confiance et se sentent bien, il ne faut pas non plus trop chambouler les choses », a fait savoir l’entraîneur du Stade Rennais. Lequel sera privé de Jérémy Doku et Jérémy Gélin, tous deux blessés au genou. Le coach de Rennes se passera aussi des services de Loïc Badé, suspendu, et de Matthis Abline, laissé au repos.

Le onze probable de Rennes contre le NS Mura

Gomis – Traoré (cap), Omari, Aguerd, Truffert – Bourigeaud, Tait, Santamaria, Sulemana – Guirassy, Laborde.