PSG : Avant le Classico contre l’OM, une grosse info Mercato tombe

Publié par JEAN-LUC D le 22 octobre 2021 à 21:44

Dimanche soir, à 20h45, le PSG sera sur la pelouse de l’OM pour le premier Classico de la saison 2021-2022. Trois jours avant ce grand rendez-vous du Championnat français, le club de la capitale est associé à une grosse info mercato.

Erling Haaland fixe sa condition pour signer

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est clairement sur le départ puisqu’il n’a toujours prolongé avec le PSG. Pour remplacer l’international français de 22 ans, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont ciblé Erling Haaland comme priorité numéro 1 pour le recrutement de l’été prochain. Cependant, rien ne sera facile pour le Paris SG dans ce dossier puisque l’attaquant du Borussia Dortmund ne compte pas se livrer au premier venu.

À 21 ans, le phénomène norvégien a des exigences salariales. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le média ESPN, Erling Haaland veut profiter de sa forme actuelle pour s’offrir un énorme contrat s’il quitte le BVB. Le Golden Boy 2020 réclamerait ainsi pas moins de 35 millions d’euros annuels pour signer. Sans compter l’énorme commission de son agent Mino Raiola.

Le PSG distancé pour Erling Haaland ?

La chaîne sportive américaine révèle également que le Paris Saint-Germain s’est fait devancer pour le moment sur cette piste par les deux clubs de Manchester, Chelsea et le Real Madrid. Mais Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu, fort de sa relation étroite avec Mino Raiola, se montre serein dans cette affaire. Le dirigeant brésilien et le puissant agent de joueurs serait d'ailleurs toujours en contact.

Récemment, Sport Bild a aussi évoqué l’intérêt du Bayern Munich pour Haaland, mais les 100 millions d’euros qu’attend le Borussia Dortmund pour son buteur pourraient finalement refroidir les ardeurs du Champion de Bundesliga. Un prix largement accessible pour le PSG qui pourrait lancer une offensive d’envergure si Kylian Mbappé venait effectivement à rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison.

Affaire à suivre donc…