ASSE - LFP : Des problèmes en vue pour le club à cause de Puel

23 octobre 2021

L’entêtement de Claude Puel à protéger son contrat à l’ ASSE va conduire le club au-devant de gros problèmes. La LFP va étudier le cas de Sainté lundi.

ASSE : La LFP va sévir à cause des Fumigene-Puel

Par le passé, des entraîneurs en difficultés n’hésitaient pas à céder à la pression des supporters. Certains démissionnaient sans faire de vagues dès lors qu’ils n’arrivaient plus à redresser la situation de leur équipe. Ce type de cas sont nombreux dans le foot et le plus récent s'est produit au Stade Rennais. Julien Stéphan, malgré la Coupe de France qui a offert au SRFC en 2019 et une première qualification de l'équipe en Ligue des champions, n'a pas hésité à démissionner à l'apparition des premières grosses difficultés. À l'inverse, Claude Puel, dans le dur depuis sa nomination sur le banc de l' ASSE, refuse de partir malgré les cris de colère des supporters venant des tribunes.

Une rare unanimité s’est pourtant faite au sein des différents groupes de supporters stéphanois sur le cas du Catrais. La banderole déployée sur les grilles du centre d’entraînement était revendiquée par plusieurs groupes de fans de l'As Saint-Étienne. Ce message non pris en compte par le coach de 60 ans a provoqué le chaos au stade Geoffroy-Guichard vendredi. Les supporters de l’As Saint-Étienne n’ont pas hésité à couvrir de fumigène la pelouse du Chaudron. Le nombre impressionnant de CRS venus sécuriser Claude Puel ne lui a pas fait prendre conscience du fait qu'il était devenu un des nombreux problèmes du club.

Lundi, jour de vérité pour Saint-Étienne et ses fans

Cette manifestation de colère des fans, qui s’est traduite par les incidents de vendredi, va couter au club. Il faut noter que le match nul face au SCO Angers (2-2) avait été retardé d’une heure à cause de la colère des supporters de l'ASSE, déterminés à obtenir la démission de Puel. Le match terminé, Claude Puel n’a pas abdiqué. Il continue de tenir de farfelus discours du faux courageux soi-disant motivé par l'envie de redresser une situation qui lui échappe depuis sa nomination.

Comme le disait un ancien coach, un entraîneur qui cherche à se séparer de joueurs qu'il n'a pas pris le temps de connaitre est un coach qui va échouer. Peu après sa nomination sur le banc stéphanois avec des pouvoirs élargis, Puel avait justement dressé une longue liste de joueurs indésirables. Ces derniers ont forcément été démotivés par la situation, allant parfois jusqu’à en perdre de leur football.

AS Saint-Étienne : Wahbi Khazri, de zéro à sauveur de Puel

Ironie du sort, Wahbi Khazri, un des joueurs poussés vers la sortie par l'entraîneur stéphanois est aujourd'hui le plus prolifique du groupe. L'ancien attaquant du Stade Rennais est à 6 buts cette saison en 11 matches de Ligue 1. Il est surtout avec 3 réalisations lors des trois derniers matchs de braise de Claude Puel sur le banc stéphanois.

La LFP va sanctionner les groupes de supporters

Pendant ce temps, la LFP se prépare à étudier le cas de l’ASSE lundi prochain. Les incidents survenus avant et pendant le match Saint-Etienne-Angers de vendredi (2-2) passeront devant la commission de discipline pour d’éventuelles sanctions contre les groupes de supporters stéphanois. La tribune Jean-Snella, déjà sous le coup de deux matches de fermeture avec sursis pour les 70 fumigènes utilisés lors du derby contre l'OL (1-1) va être frappée de fermeture. Le kop sud des Green Angels, d'où sont aussi venus des engins pyrotechniques vendredi, devrait être fermé dès le 7 novembre prochain face à Clermont.

Selon L'Équipe, le kop nord des Magic Fans risque lui aussi de subir les foudres de la LFP. Deux fumigènes ont été tirés de cette tribune sur la pelouse, juste après le deuxième but du SCO Angers.

Pendant ce temps, Claude Puel refuse toujours de partir sans le gros chèque qu’il percevra en cas de licenciement. Il a clairement balayé le sujet de sa contestation par le public en conférence de presse d'après match. Pour lui, c'est à la direction de l'As Saint-Étienne de régler le problème de l'environnement du club. Un joli réflexe pour se dérober face au problème que crée sa présence sur le banc de l'équipe ligérienne.

La saison s'annonce difficile pour les Verts puisque les deux dirigeants, muets au moment de financer le dernier mercato, ne devraient pas facilement donner à Puel le chèque qu'il attend avant de passer le tablier.