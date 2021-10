OM Mercato : Arsenal, ça sent bon pour ce coup à 11 M€ !

Publié par Ange A. le 25 octobre 2021 à 08:15

L’Olympique de Marseille a opté pour de nombreux prêts lors de la dernière fenêtre des transferts. La direction de l’ OM aurait déjà tranché pour l’avenir d’un prometteur milieu prêté par Arsenal.

L’ OM proche d’un joli deal avec Arsenal

Après sa 5e place en Ligue 1 Uber Eats la saison dernière, l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé lors du mercato estival. Pablo Longoria a signé une dizaine de joueurs pour renforcer les rangs de Jorge Sampaoli. Bon nombre de ces recrues de Marseille sont prêtées avec option d’achat. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi, dont le contrat avec Arsenal expire l’été prochain. Indésirable pour Mikel Arteta, le milieu de 22 ans passe pour un incontournable aux yeux de Sampaoli. À tel point que la direction du club phocéen entend boucler le transfert définitif de Guendouzi. L’opération devrait coûter 11 millions d’euros à Marseille.

Guendouzi parti pour rester à Marseille

Après un prêt infructueux au Hertha Berlin la saison dernière, Mattéo Guendouzi est parti pour réaliser un bel exercice avec l’Olympique de Marseille. Le milieu sous contrat avec Arsenal a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives durant son passage en Bundesliga. Avec l’ OM, il en est déjà à 3 réalisations et deux caviars en 10 matchs de Ligue 1. De quoi satisfaire Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. D’après certaines indiscrétions, le néo-international tricolore devrait parapher un contrat jusqu’en 2022 avec le club provençal. Un retour en France se profile donc pour cet ancien titi parisien également passé par le FC Lorient (2014-2018) avant son départ à Londres.