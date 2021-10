ASSE : Une bonne nouvelle pour Puel pour calmer les tensions ?

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2021 à 23:50

L’équipe professionnelle de l’ ASSE n’a toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison, mais le club ligérien est classé parmi les meilleurs clubs formateurs d’Europe.

L' ASSE, 6e meilleur club formateur en Europe

Les supporters de l’ ASSE sont mécontents de leur entraîneur pour ses mauvais résultats cette saison. En 11 matchs disputés, l’équipe de Claude Puel n’a pas gagné le moindre match et a concédé 6 défaites et encaissé 25 buts. Les Verts sont derniers du championnat avec seulement 5 points. La semaine dernière, des groupes de supporters ultras ont demandé la démission du coach arrivé à l’AS Saint-Étienne le 4 octobre 2019 et sous contrat jusqu’à fin juin 2022. Tout n’est cependant pas noir sur toute la ligne pour Claude Puel. Depuis son arrivée dans le Forez, il a promu plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation de l’ ASSE en Ligue 1.

Et sa politique de promotion de jeunes joueurs a été reconnue par l'Observatoire du Football (CIES). « 25 ! C'est le nombre de joueurs formés à l'AS Saint-Étienne et ayant évolué dans l'un des 5 grands championnats européens cette année selon la dernière étude de l'Observatoire du Football. Une performance qui classe l' ASSE au 6e rang parmi les clubs du big-5. Ces 25 joueurs ont disputé en moyenne 20 matchs de haut niveau en 2021 et affichent la troisième moyenne d'âge la plus basse du top 10 : 24 ans », a communiqué l’ ASSE sur son site internet.

La saison passée, les Stéphanois étaient classés 11es. Ils intègrent ainsi le le Top 10 où aux côtés du Real Madrid (42 joueurs), le FC Barcelone (42), l'Olympique Lyonnais (32), le Stade Rennais (30) et le Paris Saint-Germain (30), « plus productifs depuis le 1er janvier 2021 ».

Qui sont les joueurs formés à Sainté et évoluant dans le Top 5 européen ?

Sainté a rappelé sur son site internet que 10 des 22 joueurs convoqués par Claude Puel pour affronter Angers SCO vendredi dernier, sont issus de son centre de formation. Ce sont : Stefan Bajic, Nabil Ouennas, Saïdou Sow, Bryan Nokoué, Mickaël Nadé, Lucas Gourna, Mahdi Camara, Aïmen Moueffek et Arnaud Nordin. Le jeune gardien de but Etienne Green, Charles Abi (blessés) et Maxence Rivera figurent aussi parmi les joueurs formés à l'Etrat. Concernant les joueurs issus de l'académie de l' ASSE et évoluant dans d'autres clubs de Ligue 1 et en Europe, ce sont : Wesley Fofana (Leicester City), William Saliba (OM), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Kurt Zouma (West Ham), Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg), Jonathan Bamba (LOSC) ou encore Habib Maïga (FC Metz).