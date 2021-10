OM Mercato : Le Milan AC veut frapper un gros coup à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 octobre 2021 à 22:50

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Milan AC souhaiterait réaliser un coup sensationnel en recrutant à l’ OM. Cette opération aurait déjà débuté entre les différentes parties.

OM Mercato : Début des négociations entre Kamara et Milan AC ?

Le Milan AC s’apprête à vivre un mercato hivernal très mouvementé aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. En effet, le club italien devrait perdre dès cet hiver son milieu de terrain, Franck Kessié pressenti pour disputer la CAN avec sa sélection nationale. Aussi, il n’est pas certain que l’international ivoirien prolonge son contrat expirant en juin prochain avec les Rossoneri. Par conséquent, les dirigeants du Milan AC s’activent pour lui trouver un remplaçant. Et l’une des pistes approuvées par les Milanais mène à Boubacar Kamara, le jeune crack de l’Olympique de Marseille.

Après une première tentative manquée lors du dernier mercato estival, le club italien n’a pas encore abandonné ce dossier. Bien au contraire, les Rossoneri sont persuadés qu’ils ont encore une chance pour faire venir Boubacar Kamara dès cet hiver. Todofichajes assure en effet que la direction du Milan AC a renoué des contacts avec l’entourage de Boubacar Kamara. Les deux parties auraient discrètement échangé sur la situation actuelle du minot marseillais en vue d’une éventuelle collaboration.

D’autres clubs à l’affût pour Boubacar Kamara

Pour le moment, l’avenir de Boubacar Kamara s’écrit en pointillé à l’ OM. Car si les dirigeants de l’ Olympique de Marseille souhaitent étendre son bail expirant en juin 2022, le minot marseillais ne l’entend pas de cette oreille. Jusqu’ici, le joueur de 21 ans refuse de renouveler son contrat avec son club formateur, ce qui attise la convoitise de ses prétendants. Outre le Milan AC, les richissimes propriétaires de Newcastle et la Juventus seraient également intéressés par le profil polyvalent de Boubacar Kamara. L’hiver risque donc d'être encore mouvementé à Marseille.